彰化五旬婦匯款理由一改再改 警趕到揭穿假交友真詐財手法
彰化縣50歲陳姓婦女約兩個月前結識1名網友，雙方網聊愉快，網友教她投資理財，陳婦到金融機構準備匯款9萬5千元，匯款說詞反覆不定，關懷她的行員機警的暗中報警，警方趕到勸說半天，陳婦才放棄匯款離去。
據了解，陳婦未婚，兩個月前她的Message冒出一名陌生網友要加好友，她點開看陌生網友是熟識網友的網友，就加陌生網友為好友並回應對方問話，聯繫多日後放下心防加為line好友，陌生人每天LINE她聊天並噓寒問暖，取得信任後聊到投資理財，建議陳婦匯款給他代操作投資。
陳婦昨帶9萬5千元到某金融機構辦理匯款，面對行員詢問匯款用途，陳婦先說要匯款投資，見行員臉色有異即改口說要匯款給閨密，因說詞閃爍不定，行員暗中報警，芳苑警分局原斗派出所警員潘家宏趕到，判斷情節與常見的「假交友真詐財」手法高度相符，陳婦難以相信被騙，潘家宏再三勸說，打消陳婦匯款念頭。
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