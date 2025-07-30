彰化五旬婦匯款理由一改再改 警趕到揭穿假交友真詐財手法

彰化縣50歲陳姓婦女約兩個月前結識1名網友，雙方網聊愉快，網友教她投資理財，陳婦到金融機構準備匯款9萬5千元，匯款說詞反覆不定，關懷她的行員機警的暗中報警，警方趕到勸說半天，陳婦才放棄匯款離去。

據了解，陳婦未婚，兩個月前她的Message冒出一名陌生網友要加好友，她點開看陌生網友是熟識網友的網友，就加陌生網友為好友並回應對方問話，聯繫多日後放下心防加為line好友，陌生人每天LINE她聊天並噓寒問暖，取得信任後聊到投資理財，建議陳婦匯款給他代操作投資。