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彰化男幫忙抓車手…網路「釣魚」約知名連鎖咖啡店見 報警逮人
彰化縣芳苑鄉有熱心人假裝相信詐騙團集的投資公司，約定面交100萬元儲值購買泰達幣，詐團派潘姓車手到溪湖鎮某連鎖咖啡店取款，被員警當場查獲，詢問後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
據了解，芳苑警分局芳苑派出所接到熱心人報案，自稱上網找詐騙團集虛設的投資公司，已成功取信對方，約在溪湖鎮某咖啡店面交百萬現金儲值投資泰達幣，希望警方協助抓詐團成員。
警方喬裝熱心民眾，用1張千元真鈔和99張假鈔綁成一綑鈔票，日前依約到咖啡店等人，潘姓（39歲）男子已在咖啡店，收款時埋伏的員警上前表明身分，當場查扣工作證、高鐵車票、藍芽耳機和工作手機等證物。
芳苑警分局今感謝熱心民眾協助警方打擊詐騙犯罪，同時籲請民眾投資理財勿輕信網路訊息，務必多方查證，如心生疑惑可撥打110或165反詐騙專線查詢。
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