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50歲男上網找投資公司面交現金 接獲警通知指認才知被詐3次

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣50歲謝姓男子上網找投資理財公司，面交兩次現金，第三次交付15萬元，收錢的兩名男子在二林鎮某超商外面等計程車，警方接獲民眾報案稱「陌生男子很可疑」，趕到盤查原來是詐騙集團車手和收水手。謝男被通知指認犯嫌時，對自己上當懊惱不已。

據了解，謝男約1個月自行找投資管道，上網看半天，挑選一家聲稱投資虛擬貨幣高獲利的「公司」，點進連結後，自稱公司理財服務人員要他加入LINE和下載投資APP看行情，謝男被虛假APP顯示假上漲指數欺騙，先後兩次面交現金購買泰達幣。

謝男「投資」後假APP顯示獲利很多，信心大增，與詐團約定昨（29）日下午第三次面交現金，陳男（42歲）假扮投資公司收款人員到二林鎮收取15萬元，走到500公尺外的某超商交給劉男（48歲），兩人用手機叫計程車，站在超商外面等車時，被附近民眾發現這兩名陌生男子形跡可疑，暗中報警。

二林警分局二林分駐所長林慶易指派巡佐張升瑛等5名員警趕到查處，表明身分後告知案由，經陳、劉二人同意，警員檢視他們的背包，在劉男背包內查獲工作證、投資存款憑條、兩張金融卡、高鐵車票、現金14萬5千元與工作手機，在陳男背包內查獲工作證、投資憑條、高鐵車票、現金5千元與工作手機等證物。

劉、陳二人坦承犯行，陳男背包裡5千元是他從謝姓被害人面交15萬元中扣下來的工作報酬。謝男接到警方通知到二林分駐所指認，才知自己一直被騙，每次車手都不同，他既懊惱又沮喪，不願談先前面交經過，只指認這一次。警詢後，依詐欺及洗錢防制法把陳、劉二嫌移送偵辦。

芳苑警分局今表示，投資理財務必透過合法管道，合法金融機構和投顧公司不會派人面交拿現金，民眾不要輕信來路不明的網路訊息，最好先撥打110或165反詐騙專線查詢。

彰化縣芳苑警分局二林分駐所當場逮捕陳姓車手。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局二林分駐所當場逮捕陳姓車手。圖／民眾提供

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