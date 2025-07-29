檢警與4大超商設通報窗口 防堵繳費、包裹詐騙

台灣高等檢察署陸續召開多場防詐研商與協調會議，28日最新一場會議邀集經濟部及4大超商，並將建置檢警「超商條（代）碼與物流資料查詢單一窗口」，建構防堵詐騙的3道防線。圖／中央社（高檢署提供）

高檢署今天表示，為防超商條碼支付與物流服務遭詐團濫用，已與4大超商建置通報單一窗口，必要時啟動延遲撥款、暫停交易等機制，爭取辦案時間並降低民眾損失風險。

高檢署說，已請4大超商就代碼繳費部分，第三方支付業者必須具通過能量登錄資格，民眾繳費前的小白單顯露購買物品品項、廠商等資訊。另外就運送服務部分，4大超商亦在機台中顯示警語，避免民眾受騙寄送提款卡或存摺而觸法。

根據台灣高等檢察署新聞稿，高檢署自民國113年6月14日起，陸續召開多場防詐研商與協調會議，昨天最新一場會議邀集經濟部及4大超商，打造「事前預防、事中斷絕、事後精進」三道防線，全面提升查緝效率。

在事前預防方面，高檢署表示，統一超商於ibon繳費平台設有「拉單預警簡訊」、「條碼有效期限縮至10分鐘」及「POS語音防詐提醒」等功能；「賣貨便」與「安心取」平台也透過簡訊、社群管道宣導防詐，並提供申訴與退款服務，累計協助民眾挽回損失逾千萬元。

根據高檢署新聞稿，全家便利商店則強化繳費及遊戲點數儲值交易警示機制，設置收銀雙階段警語提示與儲值金額上限提醒，另設有「爭議包裹退貨申請平台」，自112年至114年5月累計處理13萬5000件，退款金額突破新台幣1.2億元。

萊爾富超商則運用紅字警語、即時簡訊與代收金額控管等方式提醒民眾，另設有詐騙訂單攔截處理機制與客服申訴管道，篩選能量登錄資格第三方支付廠商合作，113年第2季至114年第2季共受理349件申訴案件，協助民眾挽回近50萬元損失。

OK超商則於繳費單據及KIOSK機台揭示收款資訊與警語，並於寄件頁面標註提醒，如發現異常交易，可透過客服攔截包裹或拒絕配送。

高檢署表示，在事中斷絕方面，4大超商均已指派專責人員擔任「超商查詢與通報單一窗口」，大幅簡化檢警資料調閱流程，並配合於必要時啟動延遲撥款、暫停交易、攔截包裹等機制，爭取辦案時間並降低民眾損失風險。

事後精進措施部分，新聞稿提到，各超商業者將防詐納入日常風險管理流程，如統一與全家便利商店定期更新詐騙案例、辦理內部訓練，透過APP、數位看板及社群推廣識詐觀念；萊爾富與OK超商則強化客服與申訴平台，塑造反詐安全網。

高檢署強調，將持續與行政機關及4大超商合作，結合科技強化查緝與預警機制，打造更安全的超商交易與物流環境，並提醒民眾付款前務必確認收款方身分，切勿代為收寄不明包裹或提供帳戶，以免誤陷詐欺共犯。