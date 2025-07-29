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「包租富婆」遭假租客詐騙3000萬 竹聯幫車手集團21人被抓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市張姓老婦上網刊登租屋廣告，遭詐騙集團假冒租客騙投資股票，損失3000萬元，竹聯幫成員曹姓男子涉嫌指揮車手面交或提領贓款，刑事局陸續查獲曹等21人，依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦。

警方調查，北市70歲張姓老婦家族經商，她經濟狀況不錯，上網刊登出租房屋廣告，前年底接到詐騙電話，對方加入LINE假冒租客詢問租屋問題，大量傳送股票獲利訊息，引導加入LINE投資群組及瀏覽投資網站，誆騙投資股票，張前年底至去年初面交或匯款共20多次，損失3000萬元。

28歲曹姓、31歲曾姓男子透過金錢借貸、抵押證件等吸收車手，指派假冒投資專員向張取款，或赴ATM提款。

北市士林警分局去年初接獲張報案，與刑事局國際科偵二隊共辦，清查金流資料及調閱監視器，去年4月至今年3月拘提、借詢等查獲21人，含1名17歲少年，檢方聲押曹、曾等4人獲准，命其他人交保，少年由少年法庭審理。警方查扣手機11支、點鈔機1台、借貸契約、身分證，持續清查其餘被害人。

台北市張姓老婦上網刊登租屋廣告，遭詐騙集團假冒租客騙走3000萬元，刑事局查獲竹聯幫成員曹姓男子為首車手集團共21人。記者李奕昕／翻攝
台北市張姓老婦上網刊登租屋廣告，遭詐騙集團假冒租客騙走3000萬元，刑事局查獲竹聯幫成員曹姓男子為首車手集團共21人。記者李奕昕／翻攝

北市 老婦 詐騙集團

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