男網戀被騙1600萬 「虛擬美女」竟是竹聯幫分子

彰化縣吳姓男子受「女網友」誘使投資虛擬貨幣陸續被騙1600萬元，彰化警方查出此一詐騙集團是由以江姓男子為首的竹聯幫興安會所組成，共查獲車手、收水等11名犯嫌到案，警方表示，為有效打詐，從7月1日起，民眾只要成功檢舉車手就可獲得1萬元獎勵，目前全縣已有3件符合。

警方調查，吳姓男子去年在網路結交一名女子，對方花言巧語，告知他投資虛擬貨幣「保證穩賺不賠」，他信以為真，到去年年底，陸續被騙走1600萬元，後來發現對方未再出金，懷疑被騙，向彰化縣警局刑警大隊偵三隊報案，雙方再約定面交現款時，吳男配合警方當場查獲車手，趕往機場拘提欲出境共犯。

警方再向上溯源，發現此犯罪集團是由竹聯幫興安會以江姓犯嫌為首所組成，負責與東南亞詐騙機房聯繫，並招募臺灣取款及收水車手等，警方迄今查獲車手、收水、機房成員等11名犯嫌到案，並查扣逾價格243萬元的7萬顆虛擬貨幣USDT、市價合計約400萬元的進口雙B廠牌等轎車，經法院裁定扣押一處市價約1千萬元的房產，警詢後，依涉嫌刑法詐欺及組織犯罪條例等移送彰地檢署偵辦。

另彰化分局接獲民眾檢舉，發現一名男子在超商的ATM前邊看手機邊持多張提款卡反覆操作提款，隨即開車離去，疑似為詐欺集團車手。警方獲報後，沿路搜尋，並在附近超商發現可疑人車，且在車內查扣18張提款卡、手機及73萬元贓款等證物，由於駕男子無法交代卡片及贓款來源，涉嫌重大，全案依刑法詐欺罪移請彰化地方檢察署偵辦。

面對居高不下的詐騙案，彰化縣警察今天舉辦打詐記者會，並邀請彰化防詐大使、藝人郭子乾宣導，由局長陳明君說明彰化縣今年6月詐騙現況，6月共受理件數680件及財損2億7552萬元，以每十萬人口數統計，平均受理詐欺案55.29件，平均財損金額約2240.4萬元，均居全國排列第14，治安相對穩定。

縣警局表示，警政署為鼓勵民眾檢舉詐欺車手，從今年7月1日起到年底前，只要民眾提供檢舉車手線索，也可撥打110或165即時檢舉，或協助警察緝捕車手，由警方查獲車手，移（解）送地方檢察署，經檢察官裁定交保、聲請羈押等處分，每案給予檢舉民眾獎金1萬元，到目前已有3件符合請領檢舉獎金的資格。