損失逾3000萬元！假詢問租屋真詐騙 車手集團21人被逮

有民眾在網路上刊登租屋廣告，卻有詐騙集團成員佯裝成租客，假借詢問租屋，進而傳送假投資訊息，誘騙民眾上當，造成至少3000萬損失。刑事警察局獲報，發動多次專案行動，循線逮到曹姓嫌犯為首的車手集團共21人到案，查扣手機11支、點鈔機1台、借貸契約、身分證件等相關贓證物，依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦。目前曹嫌等4名成員已遭法院裁定羈押。

專案小組循線逮到曹姓嫌犯為首的車手集團共21人到案。圖：讀者提供

刑事局表示，國際刑警科接獲被害民眾報案，稱渠於網路刊登租屋廣告，卻接獲詐欺集團成員佯裝成租客，透過LINE假借詢問租屋問題，實則傳送大量股票獲利訊息，並逐步引導加入LINE群組及提供假投資詐欺網站資訊，在群組內集團成員更持續張貼獲利截圖以取得民眾信任，陸續透過匯款或與偽裝投資專員車手面交方式支付投資款項，次數達20餘次，合計損失金額逾3000萬元。

刑事局進一步提到，該局立即與台北市士林警分局、內湖警分局及台南市第五警分局共組專案小組，清查金流資料並循線調閱相關影像過濾可疑人、車，待事證齊備後報請士林地檢署堅股檢察官朱哲群指揮偵辦，並於去(113)年4月至今年3月間發動多次專案行動，共計查緝以曹嫌為首之車手集團21人到案，其中曹嫌等4人經法院裁定羈押。經警方調查，曹嫌不僅與曾姓友人策劃領取贓款犯罪行為，更透過金錢借貸、抵押證件等方式吸納旗下成員，甚至包含有未成年少年，全案訊後依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

刑事局指出，有鑑於詐欺集團慣以感情交往、打工徵才等方式與民眾接觸進而誘導於假網站投資，此次更是透過租屋廣告取得被害人信任，顯見詐欺手法及話術都會不斷變化，呼籲民眾對於不明來源之可疑訊息應嚴加查證，切勿任意提供、透露個人資料，且勿輕信不正當之投資管道，佯稱「保證獲利」、「穩賺不賠」等不實話術。如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，刑事局將持續打擊各類犯罪，保障民眾安全且安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假詢問租屋真詐騙 車手集團21人被逮