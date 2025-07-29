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影／台中車手ATM狂領35次拿63萬 包包溢出千元鈔露餡被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子被詐團吸收擔任車手，月初他在北區一間銀行ATM領款35次，獲得贓款63萬元，隨身的包包內放滿現金溢出，當時第二警分局警員巡經該處，將他逮個正著，起獲楊身上10張人頭卡，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

第二分局育才所巡佐黃壽群在7日下午巡經北區彰化銀行，發現楊姓男子（33歲）正在ATM自動櫃員機前不斷提領現鈔，且隨身的包包的千元鈔已溢出包外，警方關懷時，楊男神色異常，且無法交代資金來源。

警方隨後在楊男身上查獲10張貼有他人姓名、密碼的金融卡，楊男才坦言，今年5月間透過網路平台找到月薪1.5萬元的工作，負責到ATM提領現金，此次一共成功提領35次，得款63萬元，全案警詢後依詐欺取財等罪送辦。

第二警分局長鍾承志表示，這次能迅速查獲詐團車手，完全仰賴員警的高度警覺與豐富經驗，也呼籲民眾切勿因貪圖小利，出租或交付自己的存摺、提款卡、帳戶等個資，以免成為詐騙集團洗錢工具，不僅可能吃上官司，還可能面臨鉅額民事賠償。

台中市楊姓男子擔任詐團車手，7日在北區銀行領款63萬元，隨身包包千元鈔溢出包外。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子擔任詐團車手，7日在北區銀行領款63萬元，隨身包包千元鈔溢出包外。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子擔任詐團車手，7日在北區銀行領款63萬元，隨即遭警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子擔任詐團車手，7日在北區銀行領款63萬元，隨即遭警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子擔任詐團車手，7日在北區銀行領款63萬元，隨即遭警方查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子擔任詐團車手，7日在北區銀行領款63萬元，隨即遭警方查獲。記者陳宏睿／翻攝

詐團 車手 詐欺

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