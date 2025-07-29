影／台中車手ATM狂領35次拿63萬 包包溢出千元鈔露餡被逮

台中市楊姓男子被詐團吸收擔任車手，月初他在北區一間銀行ATM領款35次，獲得贓款63萬元，隨身的包包內放滿現金溢出，當時第二警分局警員巡經該處，將他逮個正著，起獲楊身上10張人頭卡，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

第二分局育才所巡佐黃壽群在7日下午巡經北區彰化銀行，發現楊姓男子（33歲）正在ATM自動櫃員機前不斷提領現鈔，且隨身的包包的千元鈔已溢出包外，警方關懷時，楊男神色異常，且無法交代資金來源。

警方隨後在楊男身上查獲10張貼有他人姓名、密碼的金融卡，楊男才坦言，今年5月間透過網路平台找到月薪1.5萬元的工作，負責到ATM提領現金，此次一共成功提領35次，得款63萬元，全案警詢後依詐欺取財等罪送辦。