影／台中車手ATM狂領35次拿63萬 包包溢出千元鈔露餡被逮
台中市楊姓男子被詐團吸收擔任車手，月初他在北區一間銀行ATM領款35次，獲得贓款63萬元，隨身的包包內放滿現金溢出，當時第二警分局警員巡經該處，將他逮個正著，起獲楊身上10張人頭卡，全案警詢後依詐欺等罪嫌送辦。
第二分局育才所巡佐黃壽群在7日下午巡經北區彰化銀行，發現楊姓男子（33歲）正在ATM自動櫃員機前不斷提領現鈔，且隨身的包包的千元鈔已溢出包外，警方關懷時，楊男神色異常，且無法交代資金來源。
警方隨後在楊男身上查獲10張貼有他人姓名、密碼的金融卡，楊男才坦言，今年5月間透過網路平台找到月薪1.5萬元的工作，負責到ATM提領現金，此次一共成功提領35次，得款63萬元，全案警詢後依詐欺取財等罪送辦。
第二警分局長鍾承志表示，這次能迅速查獲詐團車手，完全仰賴員警的高度警覺與豐富經驗，也呼籲民眾切勿因貪圖小利，出租或交付自己的存摺、提款卡、帳戶等個資，以免成為詐騙集團洗錢工具，不僅可能吃上官司，還可能面臨鉅額民事賠償。
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