拿1.5億贖10輛超跑被控詐騙 「百億總裁」免賠5480萬

「百億總裁」莊周文4年前因涉賭博等遭訴，當時名下10輛破億超跑遭扣押，他籌措1.5億元資金「贖回」名車，但劉姓業者去年指控，莊當時與「八八會館」郭哲敏昔日小弟李冠濰共謀，以協助投入資金贖回名車處分後可依比例分潤為由，騙他投入5480萬元，要向莊索償。最高法院今年初已駁回李訴請，判莊免賠確定，李仍提再審，近日又遭台中高分院駁回。

新力旺控股集團總裁莊周文因涉洗錢、博弈等罪，2021年被檢方起訴，案件目前仍在台中地院審理中，偵查時莊名下的10輛超跑被查扣，莊當時遭檢方聲押獲准，因莊「愛車成痴」與檢方協調，希望不要將名車變價拍賣，由他籌措資金1.5億元資金匯入中檢專戶內，最後成功贖回愛車。

劉姓業者在去年間向台中地院提告，莊周文與「八八會館」郭哲敏昔日小弟李冠濰合謀，由李出面用LINE訊息給他，宣稱只要協助投入資金，協助該批名車解除扣押，該批名車處分後即可分得獲利3000萬元，他在2021年1月間陸續匯款5480萬元，但事後李與莊都對後續履約置之不理，向莊請求5480萬元的損害賠償。

一審審理時，莊周文律師即主張，劉姓業者匯入李冠濰的「威登超跑租賃公司」帳戶的款項，是用於該公司營運之用，不是拿來解除該批名車扣押的款項，解除名車扣押的資金，是以現金交付給李冠濰匯款，此部分已由士林地檢署偵查屬實。

莊周文律師也主張，當時名車扣押之時，莊仍羈押禁見，如何與李冠濰共謀犯行，而且劉部分匯款至威登公司帳戶的時間，還晚於威登公司匯款到中檢專戶的時間，顯然劉匯款的資金與解除該批名車抵押金無關。

此案歷經一、二審審理，都認定劉姓業者匯入威登公司的帳戶資金，無證據顯示是用來解除該批名車的扣押金，且根據LINE對話紀錄，僅有劉與李的對話，雖然有提到莊，但無證據證明莊知悉該事，與李共謀詐欺，此案事證不足，駁回劉訴請，判莊免賠，此案今年初由最高法院駁回確定。