買牙周病特效藥治病 婦人被騙3萬6又差點被騙20萬
詐騙手法五花八門，最近歹徒又出招，用許多民眾較無戒心的「名醫」廣告，引誘疾病所苦的民眾，台南新化就有牙周病多年治不好的婦人，不但被騙走買「特效藥」費用3萬6千元，還差一點被騙20萬。
警方表示，台南新化有婦人牙周病治不好，無意間看到臉書有專治牙周病商品廣告，點擊連結後依指示填寫病症資料，隨後被引導加入自稱「Dr.葉盛偉」、「張文安」的LINE帳號聯繫，對方稱可提供牙周病療程產品，並以貨到付款方式寄送商品，報案人信以為真，陸續花費3萬6千元購買產品。
不料婦人之後又接獲自稱「信義國際律師事務所」人員以帳號聯繫她，稱她在牙周病療程過程「中途消失」，商家將依合約提告，若不立即協商將需支付20萬元罰金，甚至揚言將到府向家屬求償。
台南新化警分局偵查隊偵查員蔡名揚表示，婦人驚慌又覺得懷疑就到分局唪口派出所詢問，經警方查證後確認為近期出現網路的醫療詐騙手法，經安撫報案人情緒，成功攔阻詐騙款項20萬元。
警方指出，該類詐騙常透過社群媒體投放虛假醫療廣告，引誘民眾進行初步消費後，再利用「假律師事務所」、「合約違約」等名義，施以法律恐嚇，進一步詐取高額金錢。提醒民眾若接獲類似訊息，應冷靜查證並切勿依指示匯款，可撥打165反詐騙專線或就近前往派出所求證，以保障自身權益。
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