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影／「你兒子在我手上！」藝人郭子乾校長老爸曾被假兒子騙10萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局今天邀請彰化縣防詐大使、藝人郭子乾宣導打詐，郭子乾說，詐騙集團詐騙手法很多，以他擔任校長的父親為例，十多年，就被詐騙集團騙說他被綁架，嚇得到郵局匯出10萬元，郭子乾還模仿「郭董」、「菲哥」，來戳破「 名人投資」騙局。

郭子乾今天陪同彰化縣警局長陳明君，檢閱各分局的打詐成果，郭子乾說，他在兩年前受彰化縣長王惠美邀請，擔任彰化縣防詐大使，也開啟藝人當防詐代言人的風氣。

郭子乾分享家人被騙的經 驗，他說，一、二十年前，在詐騙集團詐騙風氣剛興起時，以他的父親是校長、知識分子也被騙，當時，他父親接到電話說「你兒子在我手上，你馬上到郵局匯10萬元過來，否則他就回不去了」，他父親連電話都沒打電話跟他求證，就緊張地匯出10萬元，事後，打電話給他說「你還在啊？」 他只能怪父親竟然沒有防詐意識。

郭子乾以模仿名人知名，今天他先模仿「郭董」打詐騙電話，假藉「小黃」（黃仁勳）之名，保證「穩賺不賠」，遊說民投資股票；他還以「菲哥」名義打詐騙電話，以他關係很好，想買五月天、韓國天團等一票難求的演唱會，找他就可以，但要先加LINE，這也是最常見的詐騙手法。

郭子乾模仿「郭董」、「菲哥」維妙維肖，讓在場者既佩服又覺得有趣，但郭子乾說，詐騙集團騙手法一再翻新，且無所不用其極，他是以模仿方式，而現在的AI技術，則可以變聲，更是難以分辨，尤其更要注意。

郭子乾呼籲民眾，留意網路訊息，千萬別聽信網友、名人、財經名嘴、理財專家會教人投資賺錢，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，就要特別小心，民眾發現可疑，可撥打110或165電話查詢或即時檢舉。

彰化縣警察局今天邀請彰化縣防詐大使藝人郭子乾（左），與警察局長陳明君（右）一起宣導打詐。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天邀請彰化縣防詐大使藝人郭子乾（左），與警察局長陳明君（右）一起宣導打詐。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天舉辦防詐宣導，擔任彰化縣防詐大使的藝人郭子乾（左2），與警察局長陳明君（左1）一起檢閱彰化縣打詐成果。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天舉辦防詐宣導，擔任彰化縣防詐大使的藝人郭子乾（左2），與警察局長陳明君（左1）一起檢閱彰化縣打詐成果。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天舉辦防詐宣導，擔任彰化縣防詐大使的藝人郭子乾，模仿「郭董」、「菲哥」打詐騙電話，來戳破「 名人投資」騙局。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天舉辦防詐宣導，擔任彰化縣防詐大使的藝人郭子乾，模仿「郭董」、「菲哥」打詐騙電話，來戳破「 名人投資」騙局。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天邀請彰化縣防詐大使藝人郭子乾（左4），與警察局長陳明君（左5）一起宣導打詐。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局今天邀請彰化縣防詐大使藝人郭子乾（左4），與警察局長陳明君（左5）一起宣導打詐。記者劉明岩／攝影

打詐 詐騙集團

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