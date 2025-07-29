影／台中熟女匯款240萬買虛擬幣 見警關心「那我不辦了」甩頭走

台中市徐姓女子上周到西屯區一家銀行要辦理約定轉帳240萬元，因金額高，引發行員關注，得知徐女是要購買虛擬貨幣時，聯絡警方到場，不過徐女見警方關心，突然提高警戒，提高音量「我不辦了」，隨即甩頭就走，六分局表示，不少詐騙被害人被警方攔阻後，後續被詐的可能性也很高，提醒市民遇到金錢交易，「要多三思」。

第六警分局西屯巡佐李家啟、警員鄭為元在23日在西屯區國泰世華銀行內，關心年約40多歲的徐姓女子欲辦理約定轉帳240萬元的狀況，不過徐女面對警方主動提問，先是語塞片刻，隨即反應激烈，神情轉為戒備，高分貝直說「那我不辦了」，隨即甩頭就走。

警方後續瞭解，徐女當時欲辦理約定轉帳業務，該筆資金用來投資虛擬貨幣，因徐女無法提供相關資料、合法證明，啟發行員注意，且因其手法與近年的虛擬貨幣詐騙類型符合，恐怕徐女陷入詐騙陷阱仍不自知。

第六警分局表示，雖然徐女未完成匯款，不過依過去案例，詐騙被害人遇到警方、銀行阻詐成功後，後續再被歹徒騙成功的機率也不低，提醒市民留意。