全國掃蕩網路電話交換機 「詐騙始祖」方仁盛落網曾偽造陳定南戳章
詐騙集團透過網路電話交換機（IPPBX）致電被害人，以假檢警或猜猜我是誰等手法行騙。刑事局本月發動「淨話專案」，查獲犯嫌105人、據點130處及IPPBX211台，曾偽造法務部前部長陳定南戳章的「詐騙始祖」方仁盛，涉招攬裝設IPPBX被緝獲。
警方說，通傳會（NCC）要求對境外來電加入語音警示防詐，詐團境外機房透過境內數位行動節費設備（DMT）轉成境內手機門號，避開語音警示致電民眾；近年大陸開始管制DMT，每台價格從數千元漲至10多萬元起跳，詐團改透過境內IPPBX轉為國內市話撥打，每台約800元，同樣可避開語音警示，且以未顯號方式致電。
刑事局本月9日、10日執行「淨話專案」掃蕩IPPBX，由詐欺犯罪防制中心規劃，電信偵查及偵七、八、九大隊結合各地警力查緝。
據調查，57歲方仁盛在2004年被查獲偽造時任法務部長陳定南戳章，用於偽造律師證書，再冒用律師身分向銀行申辦較高額度現金卡及信用卡詐財；近年他以每月每線5000元報酬招攬人員裝設IPPBX，製作影片教學，招攬每人可獲3000元報酬，自己也裝設IPPBX共8線號碼。
電偵大隊查獲方等56人，清查約有5團，分別在住處或租屋裝設，查扣IPPBX73台，有犯嫌坦承詐欺，也有人稱是求職，以為是協助網路拍賣或博弈業者裝設，警詢後依詐欺罪移送。檢方聲押12人獲准，命其他人交保、限制住居或請回、還押。
偵七大隊查獲26歲袁姓男子等7人，以每月每線2000元報酬裝設，招攬每人可獲2500元，查扣IPPBX34台，檢方聲押6人獲准，1人請回。偵九大隊在高雄市搜索假借貸機房逮捕37歲陳姓男子等9人，另查獲裝設IPPBX的19人，檢方命陳30萬元交保，其他人2至5萬元交保。
刑事局統計，上月25日至本月10日，相較專案後本月11日至24日，假檢警案件從170件、財損1億6672萬元，降至80件、3170萬餘元。此外，今年已通報電信公司斷話市話號碼2536個。
NCC主任秘書黃文哲今赴刑事局了解專案成果說，持續機關合作、公私協力，從源頭攔阻，守護全民財產安全；刑事局長周幼偉說，與NCC及電信業者合作，導入更多科技偵查，從話務端堵詐。
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