又是假投資 彰化員林警1天破2案 廁所逮人共扣下210萬

詐騙太猖獗！彰化縣員林警分局萬年派出所一天內連破二案，詐騙集團車手25日到埔心鄉取款時，埋伏員警在廁所當場查獲交款的車手和收水手，並查扣贓款110萬元；同日下午又在花壇鄉查獲一名面交車手，查扣100萬元，3名嫌犯依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

警方接獲報案，詐騙集團以投資虛擬貨幣約被害人交付110萬元，萬年派出所所長林儀偉25日帶隊埋伏，當日張姓車手（47歲）收款後與顏姓收水手約在埔心鄉武聖路某處公廁交付款項時，正當張男從廁所走出時，即被員警逮獲，員警衝進廁所，收水手顏男還躲在廁所內，員警踹門把顏男揪出，並當場查獲110萬元、手機3支等相關證物。

同日下午由萬年所副所長張首意兵分二路到花壇鄉查緝詐團，正當女車手孫女(48歲)取走被害人投資款項時，被警方當場逮捕，並查扣100萬元贓款，警方將二案3名車手及收水手移送彰化地檢署偵辦。