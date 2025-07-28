快訊

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

美中新談判恐拿台灣當籌碼！專家：陸可能提1事換美降低對台支持

又是假投資 彰化員林警1天破2案 廁所逮人共扣下210萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

詐騙太猖獗！彰化縣員林警分局萬年派出所一天內連破二案，詐騙集團車手25日到埔心鄉取款時，埋伏員警在廁所當場查獲交款的車手和收水手，並查扣贓款110萬元；同日下午又在花壇鄉查獲一名面交車手，查扣100萬元，3名嫌犯依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

警方接獲報案，詐騙集團以投資虛擬貨幣約被害人交付110萬元，萬年派出所所長林儀偉25日帶隊埋伏，當日張姓車手（47歲）收款後與顏姓收水手約在埔心鄉武聖路某處公廁交付款項時，正當張男從廁所走出時，即被員警逮獲，員警衝進廁所，收水手顏男還躲在廁所內，員警踹門把顏男揪出，並當場查獲110萬元、手機3支等相關證物。

同日下午由萬年所副所長張首意兵分二路到花壇鄉查緝詐團，正當女車手孫女(48歲)取走被害人投資款項時，被警方當場逮捕，並查扣100萬元贓款，警方將二案3名車手及收水手移送彰化地檢署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，近來很多被害人均是遭假投資、假幣商詐騙，詐騙集團以「穩賺不賠」、「專人協助」等話術吸引受害者信任交付投資款項，呼籲民眾投資理財或購買虛擬貨幣應選擇合法金融業者，切勿聽信來路不明的投資管道與網路訊息，更勿輕易與陌生人面交金錢，如有疑問可隨時撥打165反詐騙專線或向當地警察機關查證，以守護自身財產安全。

詐騙集團車手到埔心鄉取款時，埋伏員警在廁所當場查獲交款的車手和收水手，並查扣贜款110萬元。圖／警方提供
詐騙集團車手到埔心鄉取款時，埋伏員警在廁所當場查獲交款的車手和收水手，並查扣贜款110萬元。圖／警方提供
詐騙集團車手到埔心鄉取款時，埋伏員警在廁所當場查獲交款的車手和收水手，並查扣贜款110萬元。圖／警方提供
詐騙集團車手到埔心鄉取款時，埋伏員警在廁所當場查獲交款的車手和收水手，並查扣贜款110萬元。圖／警方提供

廁所 車手 詐騙集團

延伸閱讀

彰化人口減少…原住民卻創新高 縣府分析主因

MLB／史上第7位捕手！水手重砲羅利40轟出爐 狂寫最神速紀錄

在地人不藏了！就是這家「員林老味道」不輸大牌名店 高CP值「60元排骨便當」讓人吃出感動

彰化前獅子會長變車手詐千萬 「樂善好施」當上訴理由...法官改判了

相關新聞

全國掃蕩網路電話交換機 「詐騙始祖」方仁盛落網曾偽造陳定南戳章

詐騙集團透過網路電話交換機（IPPBX）致電被害人，以假檢警或猜猜我是誰等手法行騙。刑事局本月發動「淨話專案」，查獲犯嫌...

又是假投資 彰化員林警1天破2案 廁所逮人共扣下210萬

詐騙太猖獗！彰化縣員林警分局萬年派出所一天內連破二案，詐騙集團車手25日到埔心鄉取款時，埋伏員警在廁所當場查獲交款的車手...

網路詐騙 多假冒財經名人

刑事局公布今年第二季通報網路廣告平台下架假投資廣告共2萬6492則，以臉書為主，近半數是假冒財經名人。刑事局籲平台業者合...

假投資廣告第2季下架2.6萬則 臉書假冒財經名人詐騙最多

假投資詐騙廣告氾濫，刑事局今年第2季通報網路廣告平台下架2萬6492則，以臉書為大宗，近半數是假冒財經名人，提醒民眾勿落...

把車手當工作！桃園移工1個月狂領30次 警逮捕他一臉懵

桃園一名越南籍22歲高姓男移工來台工作6個月，卻離職並在空窗期擔任詐騙集團車手，1個月內於桃園及中部地區ATM提領超過3...

台灣6月詐騙前3名類別曝光 共騙走71億元！假投資仍然居冠

刑事警察局今天指出，根據今年6月最新詐騙統計數據顯示，打詐儀表板詐騙財損金額前3名依序為假投資（受理3194件，財損45...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。