假投資廣告第2季下架2.6萬則 臉書假冒財經名人詐騙最多

假投資詐騙廣告氾濫，刑事局今年第2季通報網路廣告平台下架2萬6492則，以臉書為大宗，近半數是假冒財經名人，提醒民眾勿落入陷阱。

刑事局統計，前年6月28日至上月6月30日，通報網路廣告平台下架逾25萬則詐騙廣告；今年4至6月通報Meta下架臉書2萬6074則、通報Google下架各聯播網284則及YouTube134則，廣告態樣偽冒財經名人占百分之45.49、媒體網紅25.12、企業領袖13.56、政治人物2.33。

刑事局發現，今年6月起詐騙廣告常以陪聊、讀稿員、送貨員、評論員等假求職，或課程參與、活動體驗、做公益領禮券、推廣吃素等，吸引瀏覽點擊引導至LINE聯繫，後續假投資詐騙、騙取個人資料、徵收金融帳戶、招募車手等。

假投資廣告常見關鍵字，包括「準時報牌」、「跟著高手學3天，勝過單打獨鬥3年、「免費贈書或公益送書」、「今天佈局、明天驗證」；正值暑假，有詐團以暑期營隊、兒童活動體驗等廣告行騙。

刑事局表示，依詐欺犯罪危害防制條例第30、31條，網路廣告平台不得刊登或推播含詐欺內容廣告，應建立完善防詐管理機制，刊登或推播廣告時應揭露資訊；呼籲業者勿逃避責任，應積極配合法規，落實揭露與防詐義務，守護民眾財產安全、資訊安全與數位環境信任基礎，從源頭防詐。

刑事局提醒，投資股票應透過金管會許可的合法券商下單，切勿輕信網路廣告，標榜加入「投資老師」LINE帳號或群組，或點擊連結獲飆股資訊廣告，就是詐騙；可透過粉絲專頁追蹤數、按讚數或資訊透明度「建立日期」及「更名紀錄」、廣告出資者等，作為判斷參考依據。