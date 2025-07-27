無業男當車手害人損失300萬 約在廟前交款 下場曝光
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詐騙集團假冒理財名人成立「怪老子理財」誘騙民眾加入，要被害人儲值現金投資，找來並無前科的翁姓男子擔任車手，和被害人約在彰化縣某宮廟前交款300萬元，賺取報酬3萬元，彰化地方法院依共同詐欺罪將翁男判刑1年7月，犯罪所得3萬元也沒收。
判決書指出，詐騙集團透過IG和Line假冒理財名人成立「怪老子理財」、「X偉投資控股公司」去年6月間向一名被害人佯稱可用投資控股公司的APP投資股票獲利，誘騙被害人面交300萬元投資。
無業的翁姓男子加入詐騙集團後擔任車手，去年由集團成員「唐伯虎」開車載翁男到彰化縣某超商列印偽造工作證後，載他到附近某宮廟前向被害人收取300萬元現金，把錢交給「唐伯虎」，以此方式製造金流斷點，唐伯虎並給翁男3萬元報酬，被害人發現被騙後報警，翁男也落網。
法官認為，翁男落網後坦承犯行，且自動繳回犯罪所得3萬，但未與被害人達成和解，適度賠償其損失，翁男先前並無前科，但正值青年，不思循正當方式謀生，而涉入詐欺取財、洗錢行為，因此依三人以上共同詐欺取財罪，將他判刑1年7月。
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