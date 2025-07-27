無業男當車手害人損失300萬 約在廟前交款 下場曝光

詐騙集團假冒理財名人成立「怪老子理財」誘騙民眾加入，要被害人儲值現金投資，找來並無前科的翁姓男子擔任車手，和被害人約在彰化縣某宮廟前交款300萬元，賺取報酬3萬元，彰化地方法院依共同詐欺罪將翁男判刑1年7月，犯罪所得3萬元也沒收。

判決書指出，詐騙集團透過IG和Line假冒理財名人成立「怪老子理財」、「X偉投資控股公司」去年6月間向一名被害人佯稱可用投資控股公司的APP投資股票獲利，誘騙被害人面交300萬元投資。

無業的翁姓男子加入詐騙集團後擔任車手，去年由集團成員「唐伯虎」開車載翁男到彰化縣某超商列印偽造工作證後，載他到附近某宮廟前向被害人收取300萬元現金，把錢交給「唐伯虎」，以此方式製造金流斷點，唐伯虎並給翁男3萬元報酬，被害人發現被騙後報警，翁男也落網。