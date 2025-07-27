越南移工涉邊求職邊當詐欺車手 桃園警緝獲到案

桃園市警局桃園分局今天表示，員警追查詐欺案時，發現越南移工高男涉嫌於求職期間當詐欺車手，1個月內提款超過30次，已將高男緝獲到案移請偵辦。

桃園分局景福派出所所長吳家鳴接受媒體聯訪表示，景福派出所員警追查詐欺案件時，過濾比對發現1名車手1個多月內，在桃園及中彰投地區共計提領款項超過30次，經追查後鎖定身分為越南籍高姓男子（22歲）。

吳家鳴說，員警訪查了解高男來台6個月是合格移工，但已因故離職，沒想到高男在求職的空窗期竟擔任詐騙車手；員警研判高男仍須透過仲介公司代尋僱主才能繼續留在台灣，於是擴大佈線，昨天下午3時，果然發現高男在友人陪同下到桃園某仲介公司求職，員警立即上前表明身分。

吳家鳴指出，員警出示相關事證並請翻譯人員代為說明案情，請高男配合調查，全案後續依法移請偵辦。

警方呼籲民眾勿輕信網路假投資、假交友等不實訊息，應多加查證，移工朋友求職也要慎選工作，遇有可疑狀況請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢。