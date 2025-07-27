把車手當工作！桃園移工1個月狂領30次 警逮捕他一臉懵

桃園一名越南籍22歲高姓男移工來台工作6個月，卻離職並在空窗期擔任詐騙集團車手，1個月內於桃園及中部地區ATM提領超過30次，警方昨趁男子前往仲介公司找工作時逮捕他，高男面對員警還一臉懵，全案依法移請偵辦。

桃園警分局景福派出所員警近日追查詐欺案件時，經過濾比對發現一名車手在1個多月內於桃園及台中、彰化、南投地區共提領超過30次，經追查鎖定發現該車手為一名越南籍22歲高姓男子。

員警訪查了解，發現高男來台6個月已離職，沒想到他在找工作期間竟擔任詐騙車手，員警研判他仍須透過仲介公司代尋僱主，才能繼續留在台灣，於是擴大佈線展開追查。