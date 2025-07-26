台灣6月詐騙前3名類別曝光 共騙走71億元！假投資仍然居冠

詐騙示意圖。圖／AI生成 刑事警察局今天指出，根據今年6月最新詐騙統計數據顯示，打詐儀表板詐騙財損金額前3名依序為假投資（受理3194件，財損45億）、假交友結合投資詐財（受理1234件，財損14億）、假檢警詐騙（受理618件，財損12億），若以平均每案財損金額來看，第1名為假檢警詐騙，民眾陷入假檢警詐騙手法，很容易遭騙光所有身家。

刑事局舉例，南部一名許姓女子，23日接獲自稱苗栗府前郵局經理來電，指稱有一名男子持她的雙證件企圖開戶辦理金融卡，因此電詢許女是否有委託。許女當下回應不認識對方，也沒有授權代辦開戶。

郵局經理聽到許女說法，立即說要通報並將電話轉接轄區警方，並安排線上視訊製作筆錄，視訊過程，詐騙集團佯裝警察，要求許女手持身分證與健保卡進行身分核對，並詢問許女傳真電話，接續以傳真、Line傳送刑事拘票給許女，並稱「抗傳即拘」。

許女起初慌張不知所措，然而仔細查看刑事拘票，發現上面的機關印信與機關全銜不同，所以將拘票資訊轉給律師聯繫法院查證，證實全是詐騙集團精心設局，許女雖沒有財物損失，但雙證件個資已在視訊過程中被詐團人員取得。

刑事局指出傳票、拘票等強制處分司法文書，是交由執法人員、司法警察執行送達或拘提逮捕，絕不會用傳真或Line傳給民眾。假拘票的格式及內容都有錯誤，且在詐騙過程中，詐團人員假冒機關身分，佯稱他人持用雙證件企圖開戶、是否有委託授權、轉接警方查證、安排線上視訊製作筆錄、以傳真或Line傳送傳票或拘票、抗傳即拘、偵查不公開等程序或話術，都是詐騙的套路及起手式。