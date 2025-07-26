快訊

不斷更新／大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣6月詐騙前3名類別曝光 共騙走71億元！假投資仍然居冠

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

詐騙示意圖。圖／AI生成
詐騙示意圖。圖／AI生成
刑事警察局今天指出，根據今年6月最新詐騙統計數據顯示，打詐儀表板詐騙財損金額前3名依序為假投資（受理3194件，財損45億）、假交友結合投資詐財（受理1234件，財損14億）、假檢警詐騙（受理618件，財損12億），若以平均每案財損金額來看，第1名為假檢警詐騙，民眾陷入假檢警詐騙手法，很容易遭騙光所有身家。

刑事局舉例，南部一名許姓女子，23日接獲自稱苗栗府前郵局經理來電，指稱有一名男子持她的雙證件企圖開戶辦理金融卡，因此電詢許女是否有委託。許女當下回應不認識對方，也沒有授權代辦開戶。

郵局經理聽到許女說法，立即說要通報並將電話轉接轄區警方，並安排線上視訊製作筆錄，視訊過程，詐騙集團佯裝警察，要求許女手持身分證與健保卡進行身分核對，並詢問許女傳真電話，接續以傳真、Line傳送刑事拘票給許女，並稱「抗傳即拘」。

許女起初慌張不知所措，然而仔細查看刑事拘票，發現上面的機關印信與機關全銜不同，所以將拘票資訊轉給律師聯繫法院查證，證實全是詐騙集團精心設局，許女雖沒有財物損失，但雙證件個資已在視訊過程中被詐團人員取得。

刑事局指出傳票、拘票等強制處分司法文書，是交由執法人員、司法警察執行送達或拘提逮捕，絕不會用傳真或Line傳給民眾。假拘票的格式及內容都有錯誤，且在詐騙過程中，詐團人員假冒機關身分，佯稱他人持用雙證件企圖開戶、是否有委託授權、轉接警方查證、安排線上視訊製作筆錄、以傳真或Line傳送傳票或拘票、抗傳即拘、偵查不公開等程序或話術，都是詐騙的套路及起手式。

民眾接獲這些電話時，即使可疑來電能說出個人資訊，也不要慌張，先掛斷來電，再直接撥打警政署165反詐騙專線或110求證及諮詢。民眾平時也可上網連結165打詐儀表板（https://165dashboard.tw/），了解詐騙案件的現況及案例，對生活中發生的異常狀況時提高警覺，仔細查證，如此才能遠離詐騙，保障自身財產的安全。

刑事局指出傳票、拘票等強制處分司法文書，是交由執法人員、司法警察執行送達或拘提逮捕，絕不會用傳真或Line傳給民眾。記者廖炳棋／翻攝
刑事局指出傳票、拘票等強制處分司法文書，是交由執法人員、司法警察執行送達或拘提逮捕，絕不會用傳真或Line傳給民眾。記者廖炳棋／翻攝
刑事局指出傳票、拘票等強制處分司法文書，是交由執法人員、司法警察執行送達或拘提逮捕，絕不會用傳真或Line傳給民眾。記者廖炳棋／翻攝
刑事局指出傳票、拘票等強制處分司法文書，是交由執法人員、司法警察執行送達或拘提逮捕，絕不會用傳真或Line傳給民眾。記者廖炳棋／翻攝

詐團 警察 詐騙集團

延伸閱讀

又是假檢警詐騙！一通電話差點害他285萬不保　

5大NG事項別犯！今天還用LINE、臉書從事罷免活動 最高罰200萬

國中同學私LINE不方便說話但急借5萬元 被警識破盜用大頭貼詐騙

幫派勾結詐團女子3度受害 嘉縣警逮4嫌

相關新聞

台灣6月詐騙前3名類別曝光 共騙走71億元！假投資仍然居冠

刑事警察局今天指出，根據今年6月最新詐騙統計數據顯示，打詐儀表板詐騙財損金額前3名依序為假投資（受理3194件，財損45...

影／假關懷真騙財 北海岸老人守住錢卻感概：只有他會關心我

新北市三芝、淡水鄉間近日先後有2名老人差點把210萬元存款匯給詐騙集團，被勸阻之後低語：平常只有他會對我噓寒問暖！令警方...

7旬婦網戀「戰地醫生」沖昏頭 幸被鄰居識破逮車手保10萬

彰化縣鹿港鎮一名近70歲已婚陳姓婦人在網路結識一名自稱在中東打仗的美國籍戰地醫生，對方甜言蜜語要她交付10萬元幫他贖身，...

投資高報酬互助會險受騙300萬 警銀阻詐大甲夫婦保住血汗錢

大甲張姓婦人日前經朋友介紹互助會「高報酬」投資計畫，夫婦一度決定拿出300萬元入會，上周五前往第一銀行大甲分行準備匯款，...

又是假檢警詐騙！一通電話差點害他285萬不保　

60歲的王姓男子接獲自稱台北市勞工局人員來電，指他因案涉偽造文書將移送警方偵辦，電話隨即轉接至假冒檢警的詐騙集團，要求他...

影／兒子遇虛擬貨幣投資詐騙 母帶至派出所報案保下2萬

台中一名19歲李姓男子對投資虛擬貨幣有興趣，上網加入不明投資群組，將到台北參加免費課程時，母親查覺有異前天帶兒子到派出所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。