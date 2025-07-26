影／假關懷真騙財 北海岸老人守住錢卻感概：只有他會關心我

新北市三芝、淡水鄉間近日先後有2名老人差點把210萬元存款匯給詐騙集團，被勸阻之後低語：平常只有他會對我噓寒問暖！令警方不禁感慨：對於長期未受家人關懷的長者而言，難保下一次不會再因溫暖話術，就把心和錢一併交出去。

首先是17日下午，三芝區的淡水第一信用合作社行員察覺69歲老婦臨櫃欲提領200多萬元現金，詢問得知是在抖音認識的男網友介紹她投資虛擬美妝商店，警方趕來勸阻，費盡唇舌才使老婦放棄，卻無意間聽見她低聲嘆息說：平常只有他會每天噓寒問暖，沒想到不是真心的。令員警感到心頭一陣酸。

昨天下午水碓派出所也接到富邦銀行淡水分行通報，65歲男子在LINE認識但素未謀面的「好友」急需用錢，打算匯出10萬元借他。行員發現對方帳戶有可疑快進快出異常交易記錄，懷疑是洗錢帳戶遂通知警方協處。

男子一度不相信受騙，堅稱彼此每天都傳「早安圖」聯繫友誼，直到警方請他打電話給對方，發現根本打不通，才頓悟遇上的可能不是真人，打消匯款念頭。