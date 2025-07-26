7旬婦網戀「戰地醫生」沖昏頭 幸被鄰居識破逮車手保10萬

彰化縣鹿港鎮一名近70歲已婚陳姓婦人在網路結識一名自稱在中東打仗的美國籍戰地醫生，對方甜言蜜語要她交付10萬元幫他贖身， 婦人被黃昏之戀沖昏腦，日前將錢交付詐騙集團車手時，被鄰居發現有異，報警將李姓車手查獲，婦人才未失金。

鹿港分局鹿港派出所表示，警方日前接獲民眾報案，指一名貌似他的鄰居陳姓婦人行為舉止詭異，與1名陌生中年男子站在鹿港鎮正興路路旁聊天，疑似遭遇詐騙，立即由所長詹又霖指揮警員黃崇瑜、簡鈺蓁及協請偵查隊小隊長曾裕寬、偵查佐鄭詮耀、警員黃詩涵等6員前往現場，發現陳姓老婦人與一名男子正在談話，便趨前關懷詢問。

警方指出，陳姓老婦人表示，她在網路上認識一名自稱在中東打仗的美國籍戰地醫生，認識3個多月來，平時以LINE互相聯繫聊天，這位「戰地醫生」平時噓寒問暖，取得她的信任後，便稱自己的退伍金因故無法撥款，需要一筆手續費才能順利撥款，要求她拿出10萬元交給專人處理，她於是與這名男子相約交付現款。

員警則直接拆穿這是詐騙集團騙局，當場逮獲取款的李姓車手，李坦承擔任詐騙集團車手面面交取款，警詢後，依詐欺及洗錢防制法準現行犯逮捕移送偵辦。警方表示，此案幸好有熱心民眾警覺，順利逮獲車手，也保住婦人的保命錢。