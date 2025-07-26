7旬婦網戀「戰地醫生」沖昏頭 幸被鄰居識破逮車手保10萬
👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡
彰化縣鹿港鎮一名近70歲已婚陳姓婦人在網路結識一名自稱在中東打仗的美國籍戰地醫生，對方甜言蜜語要她交付10萬元幫他贖身， 婦人被黃昏之戀沖昏腦，日前將錢交付詐騙集團車手時，被鄰居發現有異，報警將李姓車手查獲，婦人才未失金。
鹿港分局鹿港派出所表示，警方日前接獲民眾報案，指一名貌似他的鄰居陳姓婦人行為舉止詭異，與1名陌生中年男子站在鹿港鎮正興路路旁聊天，疑似遭遇詐騙，立即由所長詹又霖指揮警員黃崇瑜、簡鈺蓁及協請偵查隊小隊長曾裕寬、偵查佐鄭詮耀、警員黃詩涵等6員前往現場，發現陳姓老婦人與一名男子正在談話，便趨前關懷詢問。
警方指出，陳姓老婦人表示，她在網路上認識一名自稱在中東打仗的美國籍戰地醫生，認識3個多月來，平時以LINE互相聯繫聊天，這位「戰地醫生」平時噓寒問暖，取得她的信任後，便稱自己的退伍金因故無法撥款，需要一筆手續費才能順利撥款，要求她拿出10萬元交給專人處理，她於是與這名男子相約交付現款。
員警則直接拆穿這是詐騙集團騙局，當場逮獲取款的李姓車手，李坦承擔任詐騙集團車手面面交取款，警詢後，依詐欺及洗錢防制法準現行犯逮捕移送偵辦。警方表示，此案幸好有熱心民眾警覺，順利逮獲車手，也保住婦人的保命錢。
鹿港分局長黄世德表示，網路交友時，不應輕易相信對方的甜言蜜語，任意將個人訊息傳給對方，若對方聲稱為美軍、外國人士或駐外人員等並要求借錢、匯款等狀況時，應立即警覺情況有異，切勿輕易答應，一定要提高警覺，絕對不要匯款，以避免遭到詐騙。撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」警語，防止自身財產損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言