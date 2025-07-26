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投資高報酬互助會險受騙300萬 警銀阻詐大甲夫婦保住血汗錢
大甲張姓婦人日前經朋友介紹互助會「高報酬」投資計畫，夫婦一度決定拿出300萬元入會，上周五前往第一銀行大甲分行準備匯款，行員察覺用途有異關心提問後，夫婦二人懷疑可能受騙，立刻通報警方介入協助了解，成功攔阻這起高達300萬元的吸金詐騙案。
大甲分局指出，上周五上午10時接獲第一銀行大甲分行通報，疑有民眾遭遇詐騙準備匯款，警方隨即派員前往處理，得知張姓婦人日前經朋友介紹與先生準備加入互助會，聽會內人員說明「高報酬」投資計畫，心動不已，夫婦兩人討論後，決定拿出300萬元入會。
大甲派出所員警經深入查證互助會組織內容，仔細向張姓女子分析說明「互助會」組織，恐涉及常見之吸金詐騙手法，還拿出手機搜尋眾多互助會詐騙新聞為例，張女夫婦在了解實情後，意識到恐怕已經落入詐騙集團圈套，當場立即停止匯款，成功保住300萬的積蓄。
大甲警方呼籲，近年來各種投資型詐騙手法猖獗，大多都是以高報酬、低風險為誘因，吸引民眾投入金錢，請民眾切勿輕信來源不明的投資資訊，務必反覆查證再三，避免落入詐騙陷阱。
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