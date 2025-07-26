又是假檢警詐騙！一通電話差點害他285萬不保　

60歲的王姓男子接獲自稱台北市勞工局人員來電，指他因案涉偽造文書將移送警方偵辦，電話隨即轉接至假冒檢警的詐騙集團，要求他配合調查，並需監管其名下資產以證清白，昨天趕往郵局解除定存提領285萬元現金，台南市警五分局員警據報及時阻詐，他驚呼一生積蓄差點不保。

市警五分局北門派出所員警江秉軒及實習生李庭漢，昨中午12時許接獲郵局通報疑似詐騙案件，到場了解原來王男剛剛接獲假冒警察及地檢署檢察官的詐騙集團成員電話，謊稱他涉案，要求其配合調查，並需監管名下資產。

他驚慌失措，信以為真，立即攜帶證件前往郵局準備解除定存、提領資金，交付所謂「代管財產」。由於他未攜帶存摺及印章，無法完成提領手續，向行員表示此為「檢察官要求監管帳戶」。郵局行員察覺異常，機警通報警方到場協助。

北門派出所員警獲報後趕到郵局，了解案情後判斷為典型「假檢警詐騙」手法，當場勸阻王男並詳細說明詐騙慣用伎倆。當他得知險遭詐騙，感激地表示，若不是行員與警方及時協助，恐怕一生積蓄285萬元就此不保。