快訊

警拚命兩度攔不住！國3休旅車「逆向狂飆55公里」 對撞轎車釀2死

確定不能投票！最高行政法院上午駁回柯文哲抗告

為投票放棄動物大遷徙！趙少康曝今撞護理師國考「沒想到選這日子」

又是假檢警詐騙！一通電話差點害他285萬不保　

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

60歲的王姓男子接獲自稱台北市勞工局人員來電，指他因案涉偽造文書將移送警方偵辦，電話隨即轉接至假冒檢警的詐騙集團，要求他配合調查，並需監管其名下資產以證清白，昨天趕往郵局解除定存提領285萬元現金，台南市警五分局員警據報及時阻詐，他驚呼一生積蓄差點不保。

市警五分局北門派出所員警江秉軒及實習生李庭漢，昨中午12時許接獲郵局通報疑似詐騙案件，到場了解原來王男剛剛接獲假冒警察及地檢署檢察官的詐騙集團成員電話，謊稱他涉案，要求其配合調查，並需監管名下資產。

他驚慌失措，信以為真，立即攜帶證件前往郵局準備解除定存、提領資金，交付所謂「代管財產」。由於他未攜帶存摺及印章，無法完成提領手續，向行員表示此為「檢察官要求監管帳戶」。郵局行員察覺異常，機警通報警方到場協助。

北門派出所員警獲報後趕到郵局，了解案情後判斷為典型「假檢警詐騙」手法，當場勸阻王男並詳細說明詐騙慣用伎倆。當他得知險遭詐騙，感激地表示，若不是行員與警方及時協助，恐怕一生積蓄285萬元就此不保。

警方指出，詐騙集團常以「補助資料錯誤」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等話術混淆視聽，企圖恐嚇民眾交付財物。警方絕不會透過電話辦理資產查核或要求民眾匯款、監管帳戶等行為，請民眾務必提高警覺。

當王男得知險遭詐騙，感激地表示，若不是行員與警方及時協助，恐怕一生積蓄285萬元就此不保。圖／讀者提供
當王男得知險遭詐騙，感激地表示，若不是行員與警方及時協助，恐怕一生積蓄285萬元就此不保。圖／讀者提供
台南市警五分局北門派出所員警獲報後趕到郵局，了解案情後判斷為典型「假檢警詐騙」手法，當場勸阻王男。圖／讀者提供
台南市警五分局北門派出所員警獲報後趕到郵局，了解案情後判斷為典型「假檢警詐騙」手法，當場勸阻王男。圖／讀者提供

帳戶 郵局 詐騙集團

延伸閱讀

發送逾16萬封假貸款簡訊誘騙被害人 刑事局逮7人送辦

扶助金無法入帳！受助兒成警示帳戶 竟是家人拿去給詐騙集團

國中同學私LINE不方便說話但急借5萬元 被警識破盜用大頭貼詐騙

公司刊物淪選妃冊！噁男寄「沾體液保險套」 20女同事成苦主

相關新聞

投資高報酬互助會險受騙300萬 警銀阻詐大甲夫婦保住血汗錢

大甲張姓婦人日前經朋友介紹互助會「高報酬」投資計畫，夫婦一度決定拿出300萬元入會，上周五前往第一銀行大甲分行準備匯款，...

又是假檢警詐騙！一通電話差點害他285萬不保　

60歲的王姓男子接獲自稱台北市勞工局人員來電，指他因案涉偽造文書將移送警方偵辦，電話隨即轉接至假冒檢警的詐騙集團，要求他...

影／兒子遇虛擬貨幣投資詐騙 母帶至派出所報案保下2萬

台中一名19歲李姓男子對投資虛擬貨幣有興趣，上網加入不明投資群組，將到台北參加免費課程時，母親查覺有異前天帶兒子到派出所...

發送逾16萬封假貸款簡訊誘騙被害人 刑事局逮7人送辦

張姓男子為首集團向電信業者申請群發簡訊服務，實則寄假貸款簡訊騙民眾提供帳戶，當為詐騙集團洗錢管道。刑事局逮捕張男等7人到...

表現好錯了嗎…台南警照片遭詐團盜用 苦主忙發「澄清文」

台南市警二分局臉書粉絲團發出快訊「本分局員警遭詐騙集團冒名 典型假檢警詐騙」，提醒民眾千萬別上當。原來中正派出所楊姓員警...

影／馬國男來台打工出車禍…警意外查出車手身分 循線逮2監控手

馬來西亞籍陳姓男子持觀光護照來台打工日前在新北市出車禍，警方意外查出其車手身分，前天循線逮獲詐團監控手石姓及黃姓男子2人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。