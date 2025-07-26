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影／兒子遇虛擬貨幣投資詐騙 母帶至派出所報案保下2萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名19歲李姓男子對投資虛擬貨幣有興趣，上網加入不明投資群組，將到台北參加免費課程時，母親查覺有異前天帶兒子到派出所報案。員警看到對方手機群組內容，發現他陷入假投資詐騙，當場解釋相關詐騙方式並上網搜尋相關詐騙手法供李男觀看，李男才知道自己險被騙錢。

台中市警局大雅分局潭北派出所警員張維哲本月24日晚上服勤時，55歲婦人帶19歲兒子李男到派出所報案，表示因兒子對虛擬貨幣投資有興趣，上網搜尋相關虛擬貨幣投資訊息，近期發現一個群組，兒子依照群組規定，上傳良民證及身分證影像加入群組參加討論。群組內多名網友教導相關虛擬貨幣投資事宜，曬出大量現金照及獲利資訊試圖吸引投資，並邀請兒子8月02日到台北市火車站附近教室免費聽取相關虛擬貨幣課程。

李男自行下載虛擬貨幣交易所，並向母親借兩萬元想參加投資計畫，母親聽聞此事後深怕兒子遭詐騙，帶兒子到派出所報案。

警方得知訊息後觀看其手機群組，發現李男陷入假投資詐騙，現場解釋相關詐騙方式並上網搜尋相關詐騙手法供李男觀看，李男才知道自己被騙，在警方幫忙下成功阻詐兩萬元。

潭北派出所長簡渟哲表示，網路上充斥各式假投資詐騙話術，若接獲投資邀請，應保持警覺，切勿輕信來源不明資訊，務必透過合法金融機構與正規投資管道操作，避免落入詐騙陷阱。若有相關疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。

一名婦人帶兒子到台中市大雅警分局潭北派出所報案求助，說明她兒子疑似遇到虛擬貨幣詐騙案。圖／警方提供
一名婦人帶兒子到台中市大雅警分局潭北派出所報案求助，說明她兒子疑似遇到虛擬貨幣詐騙案。圖／警方提供

詐騙 虛擬貨幣

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