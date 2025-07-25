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群發假貸款簡訊誘騙被害人 刑事局逮7人送辦

中央社／ 台北25日電

張姓男子為首集團向電信業者申請群發簡訊服務，實則寄假貸款簡訊騙民眾提供帳戶，當為詐騙集團洗錢管道。刑事局逮捕張男等7人到案，張男稱資金來自中國，警詢後送辦。

刑事局今天發布新聞資料表示，北部詐欺偵查中心（偵查第七大隊）過濾簡訊詐騙案，發現有詐騙集團向業者申請群發簡訊服務，發送逾16萬假貸款簡訊，經查以63歲張姓男子為首集團涉重嫌。

警方查出，住金門的張姓男子以帶貨為生，涉與詐騙集團合作，透過在台灣的同夥向業者申請群發詐騙簡訊，內容提到能協助有申請貸款需求的民眾等話術，誘騙被害人銀行帳戶，再把帳戶提供給詐騙集團。

警方說，張姓男子為首集團還利用假買家等手法誘騙其餘被害人匯款，而收款帳戶就是假貸款簡訊的被害人銀行帳戶，讓帳戶變為洗錢工具，並被認定是詐騙共犯。

警方表示，張姓男子教唆在台灣南部同夥向電信業者申請群發簡訊服務，從4月起開始犯案，但後續因號碼被檢舉涉詐騙進被封鎖下架，專案小組後續掌握張男等人居住處。

刑事局見時機成熟，月前派幹員赴張姓男子等人居住地搜索，逮捕張男等人到案，起出手機、金融卡等物。張男到案稱，因向業者申請群發簡訊需費用，資金來自中國客戶。清查發現有9人受害，總財損超過新台幣100萬元。

刑事局警詢後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌把張姓男子等7人移送高雄地檢署偵辦。

帳戶 被害人 詐騙集團

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