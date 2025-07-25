表現好錯了嗎…台南警照片遭詐團盜用 苦主忙發「澄清文」

台南市警二分局臉書粉絲團發出快訊「本分局員警遭詐騙集團冒名 典型假檢警詐騙」，提醒民眾千萬別上當。原來中正派出所楊姓員警平日表現傑出，近日經友人提醒，自己在網路上的照片遭詐團冒用，並在LINE上以不同名字與他人聯繫，不忘提醒身邊親朋好友，廣為周知。

楊警表示，近日經友人提醒，自己在網路上的照片遭詐騙集團冒用並在通訊軟體LINE上，以不同的名字與其他人聯繫，他雖然帳號沒有被盜用，但由於工作認真、績效卓越屢受表揚，網路上不乏有他破案或好人好事的新聞，而照片遭不肖人士冒用。

同袍為他抱屈，難道表現好錯了嗎？沒想到平日常見諸媒體或社群表揚，如今卻成了假檢警詐騙的苦主，令人哭笑不得。

他深感無奈外，也不忘提醒身邊親友及民眾，科技的進步，詐騙集團也利用「AI智能」來作不法勾當，透過警分局臉書粉絲團等廣為周知，使用社群媒體或通訊軟體時務必小心，千萬別因此受騙。