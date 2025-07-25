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影／馬國男來台打工出車禍…警意外查出車手身分 循線逮2監控手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

馬來西亞籍陳姓男子持觀光護照來台打工日前在新北市出車禍，警方意外查出其車手身分，前天循線逮獲詐團監控手石姓及黃姓男子2人，查扣1萬多元詐騙贓款，警詢後依法送辦。

新北市海山警方本月21日晚上10時許受理李姓男子至海山派出所報案，指稱在板橋區中山路1段不慎撞到路旁衝出的25歲行人陳姓男子，所幸擦傷並無大礙，警方依規定受理後，赫然發現陳男為馬來西亞籍，今年7月初持觀光護照來台打工，原定本月底將返回馬國。

警方進一步追問其打工內容，意外發現他竟是擔任詐騙集團車手，車禍發生前才剛從超商提領18萬元，準備依指示前往鄰近地點交款，因在交款過程中與石姓男子（30歲）、黃姓男子（32歲）2名詐團監控車手因為索取報酬支付吃飯及住宿費用發生爭執，裝有現金及提款卡的隨身包遭對方搶走，陳男擔心安全快步想逃離開現場，結果跑到路中被李男開車撞到，將陳男載至派出所報案，卻意外衍生這起案外案。

據了解，陳男是本月11日搭機來台，入境台灣旅遊可待30天，14日開始上工，原本報酬為日薪新台幣2000元，因為不夠支付生活開銷，陳男才又討要吃飯和住宿費用，至本月21日被查獲，至少已成功取款超過5次。

警方當天依詐欺罪現行犯依法逮捕陳男，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方諭令境管限制住居，警方擴大調閱路口監視器影像溯源追查，7月23日清晨5時在台北市萬華區成都路石男住處查獲涉案詐團監控車手石男及同夥黃男2人，警詢後將石男及黃男依詐欺、搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦，昨向法院聲押2人獲准。警方表示，將持續擴大溯源偵辦追查詐騙集團上游成員及相關金流動向。

馬來西亞籍陳姓男子持觀光護照來台打工日前在新北市出車禍，警方意外查出其車手身分，前天循線逮獲詐團監控手石姓及黃姓男子2人，查扣1萬多元詐騙贓款，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
馬來西亞籍陳姓男子持觀光護照來台打工日前在新北市出車禍，警方意外查出其車手身分，前天循線逮獲詐團監控手石姓及黃姓男子2人，查扣1萬多元詐騙贓款，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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車禍 車手 馬來西亞 詐騙集團

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