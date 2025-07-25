影／馬國男來台打工出車禍…警意外查出車手身分 循線逮2監控手

馬來西亞籍陳姓男子持觀光護照來台打工日前在新北市出車禍，警方意外查出其車手身分，前天循線逮獲詐團監控手石姓及黃姓男子2人，查扣1萬多元詐騙贓款，警詢後依法送辦。

新北市海山警方本月21日晚上10時許受理李姓男子至海山派出所報案，指稱在板橋區中山路1段不慎撞到路旁衝出的25歲行人陳姓男子，所幸擦傷並無大礙，警方依規定受理後，赫然發現陳男為馬來西亞籍，今年7月初持觀光護照來台打工，原定本月底將返回馬國。

警方進一步追問其打工內容，意外發現他竟是擔任詐騙集團車手，車禍發生前才剛從超商提領18萬元，準備依指示前往鄰近地點交款，因在交款過程中與石姓男子（30歲）、黃姓男子（32歲）2名詐團監控車手因為索取報酬支付吃飯及住宿費用發生爭執，裝有現金及提款卡的隨身包遭對方搶走，陳男擔心安全快步想逃離開現場，結果跑到路中被李男開車撞到，將陳男載至派出所報案，卻意外衍生這起案外案。

據了解，陳男是本月11日搭機來台，入境台灣旅遊可待30天，14日開始上工，原本報酬為日薪新台幣2000元，因為不夠支付生活開銷，陳男才又討要吃飯和住宿費用，至本月21日被查獲，至少已成功取款超過5次。