輕熟女戀企業家被騙投資 清醒回嗆「錢才是你愛人」

44歲林姓女子今年5月在網路交友，認識一名自稱是企業家的男子，她陷入愛河並聽從對方建議投資10萬元，後來卻覺得有異報警，沒想到對方持續邀她投資，警方獲報後將計就計，待雙方在彰化伸港鄉統一超商面交時上前盤查，當場查獲27歲吳姓車手。

和美分局伸港分駐所接獲林姓女子報稱5月在網路上認識一男子約一個月，她誤信網路交友假投資詐騙陷阱，面交1次遭詐騙10萬元，當時警方建議她若對方再次聯繫可報警，果然對方今年7月19日面交加碼投資23萬元，並在身上查扣23萬元、點鈔機、工作手機等相關證物。

警方指出，詐騙集團利用通訊軟體LINE假冒「成功企業家」身分傳送假交友訊息，每日噓寒問暖，傳訊「呵護你、寵著你、滋潤你」等字眼，降低林女戒心，隨後誘騙加入「HFM」假投資平台會員及下載APP操作虛擬貨幣投資買賣，致她誤信「穩賺不賠」，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手法，先「微量出金」讓其誤信真有投資獲利。

林女知道被騙後也回嗆對方「錢才是你的愛人」，與警聯手逮到車手，全案經警當場查獲吳姓車手並依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。