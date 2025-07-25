大叔心懷網紅夢決定花錢實現 巧遇黃偉哲點醒才沒被騙

台南市章姓男子昨晚到統一超商善化新樹人門市要買萬元遊戲點數卡，因不停注視手機神情怪異，店員覺得罕見中年大叔要買高價點數卡、其中有異，機警詢問，章男稱要在抖音平台購買遊戲代幣，店員認為可能被騙，隨即報警處理。

善化派出所警員黃偉哲、邊俊華到場，章稱平時興趣與年輕人相似，經常看抖音、YouTube等影音平台網紅內容。警檢視手機訊息，發現原來是章誤信可用購買點數卡方式兌換遊戲幣，開通權限提升帳號流量與點閱率，進而快速成為「抖音網紅」。

不過警方初步查證，該平台並無正規註冊紀錄，極有可能是詐騙，當場制止輸入點數序號，男子還在堅持時、勸阻警員脫口「你就聽一次黃偉哲的苦勸吧」，他起先一愣一問才知警員恰巧與現任市長同名，化解僵持氣氛，也才好好聽警員說明、打消念頭避免詐騙損失。