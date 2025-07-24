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國中同學私LINE不方便說話但急借5萬元 被警識破盜用大頭貼詐騙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名陳姓男子兩年前加入國中同學會LINE群組，近日接獲1名同學LINE稱急需5萬元，承諾下周還錢，陳男匯款時，郵局人員詢問用途後覺得可疑，請警方到場協助，判斷是「猜猜我是誰」典型詐騙手法，陳男向警方道謝後帶著5萬元回家。

據了解，陳男兩年前加入國中同學LINE群組，常在群組跟同學分享資訊，日前1名同學忽私LINE稱急需5萬元，不方便接聽電話，請陳男匯款到某帳戶，保證下周還錢。陳男看LINE大頭貼是國中同學無誤，就到郵局辦理匯款。

郵局人員詢問匯款用途，陳男如實說明，郵局人員覺得奇怪，好心請陳男等警察來了解這個匯款有無問題。田中警分局二水分駐所員警劉釗宏、邱宇綸趕到郵局，關心陳男與借錢同學的互動，陳男稱LINE大頭貼是國中同學沒錯，員警提醒「AI可以合成照片」，分析他的國中同學可能遭盜圖、LINE帳號被盜，陳男LINE這名國中同學求證卻沒回應，總算相信被詐。

田中警分局長林鼎超今指出，親友突然透過通訊軟體借錢時，務必提高警覺，應主動聯繫本人或多方查證，以免落入「猜猜我是誰」，假冒熟人來借錢的典型詐騙圈套，若有疑問可撥打165反詐騙專線或就近到警察機關諮詢。

彰化縣田中警分局二水派出所到郵局，攔下匯款5萬元給「老同學」。圖／民眾提供
彰化縣田中警分局二水派出所到郵局，攔下匯款5萬元給「老同學」。圖／民眾提供

LINE 郵局 詐騙 警察 彰化 帳戶

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