假裝金門高中校方工程邀約 兩業者誤信匯款求償無門
金門近期有2家窗廉及地板裝修業者先後接獲1名LINE自稱為「金門高中林姓總務主任」聯繫，以工程招標為餌，引誘業者上鉤，2業者依照對方指示匯款指定帳戶作為購料費用，未料匯款後，廠商未依約交貨，連LINE都遭封鎖，才驚覺遭遇詐騙。警方呼籲民眾提高警覺、主動查證，以免落入陷阱。
金門縣警局指出，近期有兩家從事窗廉與地板裝修的業者，分別接獲一名自稱為「金門高中林姓總務主任」的LINE訊息，對方聲稱校方有一筆裝修工程正在對外招標，詢問是否有意承接，並進一步表示，若要接案，必須向指定的「合作廠商」購買材料，並提供聯絡方式。
由於業者與金門高中確實有所往來，對這名「林主任」一名並不陌生，因此信以為真，未經查證便與所謂合作廠商聯繫，並依指示匯款作為購料費用，沒想到一匯款後，對方未交付材料，也未再回應訊息，業者這才驚覺遭詐。
警方表示，詐騙集團手法高明，不僅盜用機關人員LINE帳號，更仿造招標流程、混淆視聽，讓人難辨真偽，近期已有多起類似案件，詐騙對象多為裝修業者，且常冒用「學校」、「政府機關」、「軍營」等名義行騙。
金門縣警局長黃壬聰提醒，接獲任何工程邀約，應第一時間透過官方電話查證真偽，勿輕信通訊軟體聯繫內容，凡遇要求先付款或指定購料廠商情形，務必高度警覺，有疑慮應立即撥打165反詐專線諮詢，或加入「165防騙宣導」LINE官方帳號，掌握最新詐騙手法。
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