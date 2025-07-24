幫派勾結詐團女子3度受害 嘉縣警逮4嫌

嘉縣警局近期偵破新竹幫派勾結詐團，將被害人剝「三層皮」案件，透過網路交友誘騙林姓女子投資虛擬貨幣、抵押房產借高利貸等方式，讓她蒙受3次鉅額損失，警方拘捕4嫌送辦。

嘉義縣警察局今天召開記者會表示，1名林姓女子透過網路交友認識自稱「阿航」的男子，誤信其投資虛擬貨幣建議，加入名為「HKEX」的投資APP，並多次以面交金錢方式購買USDT虛擬貨幣，損失所有現金共新台幣378萬元。

詐團發現被害人林女還有房地產後，便將她引介給貸款代辦業者范姓女子，以房屋抵押方式向銀行辦理房貸，同時簽下高利貸借貸契約。林女取得貸款後，詐團再以各種名義收取高額手續費和報酬，使她再度損失鉅額。

警方指出，之後詐團又以購車名義協助申辦車貸，將林女不動產再次設定抵押。由黃姓犯嫌以民間融資公司名義放款，並由劉姓犯嫌假冒車商販售進口車，實則根本未交付車輛，讓林女第3度落入陷阱。

警方調查發現，與林女接洽的代辦業者、車商及融資公司竟都是與詐團互相配合實施詐騙，且詐團背後竟還與新竹竹東地區幫派「三環幫」勾結，該幫所經營的融資公司即為犯案據點。

嘉縣警遂與桃園市警局中壢分局聯手，報請桃園地檢署指揮偵辦，於5月下旬在新竹縣多處據點執行搜索與拘提，逮捕范姓、黃姓、劉姓等4名嫌犯。雖嫌犯辯稱不知情，但警方掌握明確事證，依詐欺、重利、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，並建請羈押禁見。