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從追星族變受害者？趨勢科技破解三大演唱會詐騙術

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

天王、天后、天團辦演唱會，不斷傳出黃牛漫天喊價，詐騙粉絲情事。（示意圖）。圖／ingimage
天王、天后、天團辦演唱會，不斷傳出黃牛漫天喊價，詐騙粉絲情事。（示意圖）。圖／ingimage

全台近日掀起演唱會搶票熱潮，為一睹偶像風采，民眾無不使出渾身解數。龐大商機也讓詐騙集團趁勢出招，針對粉絲急於求票的心理設下陷阱，趨勢科技整理出三大演唱會詐騙常見手法，呼籲買票、賣票雙方都要防詐。

●演唱會詐騙術一：

「佛心轉讓」暗藏風險，看不到演唱會不僅賠錢還賣了個資

「讓票一張，誠可議價」這類貼文常見於社群平台、二手社團，看似熱心的粉絲其實可能是假帳號行騙。不肖分子在社群平台發文轉售、換票，並要求買家加LINE、Messenger等通訊軟體進行私下交易，常會被要求先轉帳、匯款，卻遲遲等不到票券序號，最後甚至被封鎖才驚覺上當。

趨勢科技提醒，民眾切勿一時心急就直接轉帳或留下個資，建議可先查看賣家帳號註冊時間、個人資料，以及檢查貼文語意邏輯等審視賣家可信度。

●演唱會詐騙術二：

「追星買票」恐造假，賣票反被騙走帳戶資訊

不是只有買家要小心，連誠心讓票的賣家也可能成為詐騙目標。根據內政部警政署打詐儀表板統計，2025年6月份「假買家騙賣家」詐騙受理案件數高居詐騙手法前三名，財損金額近1億4千萬元。

近來詐騙集團佯裝成買家、假借買票名義，以「交易失敗、授權錯誤」為由傳送釣魚連結，若賣家不慎點入並進行帳戶驗證，可能面臨個資外洩、鉅額財損等風險。趨勢科技提醒，民眾勿輕易提供個資，若有刷卡交易或授權失敗等通知，也建議親自與金融機構確認，以避免落入釣魚網站陷阱。

●演唱會詐騙術三：

偽裝購票網站太逼真，請認明官方網址再三查證更安心

詐騙集團看準演唱會商機，事先搭建偽造的售票網站以竊取消費者個資。趨勢科技提醒，購票時應選擇演唱會主辦單位公告的官方銷售平台。

趨勢科技統計，2025上半年台灣用戶上傳AI防詐達人App「詐騙查證」功能進行查證的案件中，有近五成案件具潛在詐騙風險，顯示詐騙高度滲透民眾日常，而詐騙集團技術手法也不斷升級。趨勢科技建議，無論是追星搶票、轉讓票或收票，都應保持資安警覺，並搭配專業資安工具，為網路交易再添一層防護。

近期全台掀起演唱會搶票熱潮，趨勢科技整理出三大演唱會詐騙常見手法，呼籲買票、賣票雙方都要防詐。（路透）
近期全台掀起演唱會搶票熱潮，趨勢科技整理出三大演唱會詐騙常見手法，呼籲買票、賣票雙方都要防詐。（路透）

個資 演唱會 詐騙集團

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