領款做微創手術？彰化警拆穿詐團話術為女子保住40萬
彰化市42歲楊姓女子日前到銀行提領40萬元現款，行員懷疑遭詐騙，員警接獲通報前往了解，稱是要支付家人微創手術使用，由於楊女無法提供單據，員警不放鬆，再詢問她的家人，都說不知情，才告穿幫，也保住40萬元。
彰化分局民族路派出所警員王凱俊、周宛萱接獲銀行通報前往了解，楊女表示，提領的現款是要用來支付家人微創手術費用，但員警警方進一步詢問相關就醫資料、醫療單據或醫療器具時，她都無法提出任何證明，卻稱家中兄弟姊妹均知此事。
員警為求慎重，進而聯繫楊女家屬查證，都回說未聽聞任何家人生病需手術的事，對40萬元取款用途亦完全不知情，楊女也一度稱為腿部受傷所需，稍後又改口為手部手術，其說詞反覆且神情緊張不安，疑似已落入詐騙圈套。
員警耐心向楊女說明近期常見以「假冒醫療急用」為藉口的詐騙手法，並舉出類似案例進行反詐宣導。經詳盡說明後，楊女恍然大悟，意識到遭遇詐騙，立即打消提領。
警方呼籲，詐騙集團手法日新月異，常以突發醫療、緊急用錢等情節博取信任，讓民眾倉促做出錯誤判斷。遇有親友突然要求大筆金錢協助，務必多方查證，或撥打165反詐騙專線、報警查詢，以保障財產安全。
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