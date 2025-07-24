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三竹資訊助力信義房屋打造房仲業唯一啟用 官方防詐簡碼「69940」正式上線

桃園電子報／ 桃園電子報

國家通訊傳播委員會（NCC）最新通訊調查顯示近七成民眾曾遭遇電信網路詐騙，其中逾八成從行動手機收到可疑簡訊或來電，為提升客戶的權益，三竹資訊（8284）攜手信義房屋（9940），導入非金融類五碼簡碼，推動官方簡碼防詐制度，正式啟用專屬簡碼「69940」，展現對資通安全及保護客戶權益的高度重視。

三竹資訊表示過往企業引進創新科技，最常面臨的挑戰，便是資訊串接與系統相容性不足，導致新技術無法有效建構。三竹資訊提供完整建置支援，包含簡碼整合、平台串接、穩定傳輸與異常監控等核心服務，協助信義房屋建構高可用性與彈性配置的安全簡訊傳輸架構，確保訊息可即時、準確送達至用戶手中，透過後台系統有效監控發送紀錄與標註潛在風險。

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三竹資訊與信義房屋推動防詐官方簡碼「69940」，強化房仲業資通安全，共同創造客戶信賴的安心環境。圖：三竹資訊提供

自2024年起，在政府推動下，官方簡碼制度由三大電信業者負責整合與認證，三竹資訊以領先業界的技術與實務經驗，協助企業強化數位身分驗證機制，幫助數十家機構完成簡碼申請與系統建構，亦取得國際IAF認可的ISO 27001:2022資訊安全管理驗證，以國際級高標準全面護航企業資訊安全。

相較金融機構慣用的「68XXX」開頭簡碼，信義房屋採用自訂簡碼模式，成為房仲業模範，展現三竹資訊平台在彈性設計、客製整合與資安穩定性上的卓越能力。三竹也呼籲更多企業盡早導入官方簡碼制度，以提升對用戶溝通的可信度，攜手企業打造數位通訊信任標準，共同防堵詐騙風險。

三竹資訊此次助力信義房屋，將官方簡碼制度導入房仲產業，為業界資安應用立下安全新標竿，展現台灣企業在數位轉型與防詐治理上的前瞻視野，帶動更多產業共築具信賴的數位訊息生態圈。

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民眾收到顯示發信者「69940」的交易通知與 OTP 驗證簡訊，可一眼確認為信義房屋官方訊息，安心辨識、防堵詐騙。圖：三竹資訊提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：三竹資訊助力信義房屋打造房仲業唯一啟用 官方防詐簡碼「69940」正式上線

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