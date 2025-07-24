7旬老翁銀行保險櫃提現金 塞滿口袋欲投資美金 警銀合力勸阻
73歲獨居老翁聽信友人介紹購買美金作為投資用途，日前至清水1家銀行保險櫃提出大筆現金後，轉身便急欲離開，
陳姓行員見狀後，機警關心其提款用途，老翁表示是買美金投資，行員深怕老翁遭騙，隨即通報警方協助，在員警的百般勸說下，最後才同意打消購買美金念頭，將21萬現金存入另家銀行的自身名下帳戶。
清水警方表示，老翁對於提領21萬現金用途，僅表示要購買美金，但對於至何處或交由何人購買及獲取美金資訊來源等，都無法說明，由於老翁身上未帶手機，警方也無法查證，面對警方的詢問，老翁一度顯得不耐煩地說，「我就有這種智識，長期投資也沒關係，沒事了喔，我要離開了，」說完後便轉頭要離開。
老翁原本堅持要投資，但警方和行員為避免老翁受騙上當，仍耐心勸說，不斷提醒老翁切勿聽信來路不明的投資訊息，並且輕易將金錢交付他人，再三強調這就是常見的投資詐騙手法，老翁最後在員警的陪同下，最後答應前往另家銀行，將自保險櫃拿取出的現金21萬，存入自身名下帳戶，打消投資買美金的想法。
清水分局表示，依據內政部警政署打詐儀表板統計資料顯示，假投資詐騙仍高居常見詐騙手法第一位，凡遇有以高報酬、穩賺不賠為誘因的投資管道，應提高警覺並詳加查證，呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資資訊，隨時向鄰近警察機關或165反詐騙專線諮詢詐。
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