快訊

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

7旬老翁銀行保險櫃提現金 塞滿口袋欲投資美金 警銀合力勸阻

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

73歲獨居老翁聽信友人介紹購買美金作為投資用途，日前至清水1家銀行保險櫃提出大筆現金後，轉身便急欲離開，

陳姓行員見狀後，機警關心其提款用途，老翁表示是買美金投資，行員深怕老翁遭騙，隨即通報警方協助，在員警的百般勸說下，最後才同意打消購買美金念頭，將21萬現金存入另家銀行的自身名下帳戶。

清水警方表示，老翁對於提領21萬現金用途，僅表示要購買美金，但對於至何處或交由何人購買及獲取美金資訊來源等，都無法說明，由於老翁身上未帶手機，警方也無法查證，面對警方的詢問，老翁一度顯得不耐煩地說，「我就有這種智識，長期投資也沒關係，沒事了喔，我要離開了，」說完後便轉頭要離開。

老翁原本堅持要投資，但警方和行員為避免老翁受騙上當，仍耐心勸說，不斷提醒老翁切勿聽信來路不明的投資訊息，並且輕易將金錢交付他人，再三強調這就是常見的投資詐騙手法，老翁最後在員警的陪同下，最後答應前往另家銀行，將自保險櫃拿取出的現金21萬，存入自身名下帳戶，打消投資買美金的想法。

清水分局表示，依據內政部警政署打詐儀表板統計資料顯示，假投資詐騙仍高居常見詐騙手法第一位，凡遇有以高報酬、穩賺不賠為誘因的投資管道，應提高警覺並詳加查證，呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資資訊，隨時向鄰近警察機關或165反詐騙專線諮詢詐。

73歲獨居老翁聽信友人介紹購買美金作為投資用途，在警銀人員勸說下，答應將保險櫃提出的現金存入個人名下帳戶，免於受騙上當。圖／警方提供
73歲獨居老翁聽信友人介紹購買美金作為投資用途，在警銀人員勸說下，答應將保險櫃提出的現金存入個人名下帳戶，免於受騙上當。圖／警方提供

美金 詐騙

延伸閱讀

影／87歲老翁騎單車失聯10小時 被發現跌落10公里外水溝

高雄再現浮屍5天第4具 警消愛河打撈憾見老翁已亡

假中醫隔空診斷「生殖器慘白」7旬男砸百萬重振雄風被騙了

台中反罷造勢傳意外！86歲老翁疑吃便當噎到 送醫搶救不治

相關新聞

7旬老翁銀行保險櫃提現金 塞滿口袋欲投資美金 警銀合力勸阻

73歲獨居老翁聽信友人介紹購買美金作為投資用途，日前至清水1家銀行保險櫃提出大筆現金後，轉身便急欲離開，

台中男持假契約欲提款175萬 警與行員成功阻詐

台中72歲左姓男子日前在網路認識女網友，對方稱沒錢繳遺產稅，希望向他借款，左男到銀行持女網友提供的假買賣契約要提款，行員...

男網友噓寒問暖柔情攻勢 潭子5旬婦購買2萬元點數卡交付對方

又是「假交友真詐財」詐騙手法，潭子1名婦人疑似遭到詐騙，雙方透過社群軟體LINE聊天，在男網友的噓寒問暖的柔性攻勢之下，...

民眾買翡翠卻收到染色石英 台南女律師涉替詐團通風報信被羈押

刑事局去年7月偵辦民眾在直播平台購買翡翠，卻遭詐團以染色石英假冒翡翠出假貨，受害民眾至少11人，詐騙金額上千萬元；警方發...

影／我女友怪怪的！三芝男衝派出所拉警察去公園攔截200萬元

新北市三芝區1名男子發現女友最近怪怪的，怎麼頻繁提領高額現金，20日晚間意外得知她正準備面交200萬元現鈔投資虛擬貨幣，...

偽造身分證 黃牛攻破GD演唱會實名制

柳姓男子涉在臉書高價販賣韓國藝人Ｇ-ＤＲＡＧＯＮ台灣演唱會門票，販售黃牛票，並提供偽造身分證或入場手環，協助買家通過「實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。