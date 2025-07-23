台中男持假契約欲提款175萬 警與行員成功阻詐

台中72歲左姓男子日前在網路認識女網友，對方稱沒錢繳遺產稅，希望向他借款，左男到銀行持女網友提供的假買賣契約要提款，行員發現有異報案，與警方成功保住男子積蓄新台幣175萬元。

台中市警察局第五分局今天表示，水湳派出所17日上午10時許，接獲國泰世華銀行水湳分行報案稱，72歲左姓男子出示手機內的買賣契約表示，款項要給兒子裝潢房屋購買鋁門窗，行員認為他疑似遭詐騙，請員警前往協助。

經警方到場了解，左男起初說提款175萬元要支付房屋裝潢費用，但當員警要向他的兒子查證時，左男才表示，他先前在網路上認識一名自稱住在馬來西亞的王姓女子，聊天過後將對方認為乾女兒。

近日王女向左男稱沒錢繳長輩的遺產稅，希望能向他借款，左男得知後當天便前往銀行，欲提款借給王女，王女還提供假契約，供男子騙行員領錢。

員警得知過程後，勸說類似情形與網路交友詐騙手法相符，經員警提供相關案例勸說，左男才相信自己險遭詐騙，感謝員警與行員協助保住積蓄。