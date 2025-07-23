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男網友噓寒問暖柔情攻勢 潭子5旬婦購買2萬元點數卡交付對方

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

又是「假交友真詐財」詐騙手法，潭子1名婦人疑似遭到詐騙，雙方透過社群軟體LINE聊天，在男網友的噓寒問暖的柔性攻勢之下，前往超商欲購買2萬元的點數卡交付對方，幸店員憑藉敏銳觀察，及時通報大雅分局警員到場後識破手法，即時介入讓婦人驚醒，保住婦人辛苦的積蓄。

50歲劉姓婦人表示，3天前在網路上認識一名男網友，雙方透過社群軟體LINE聊天，在男網友噓寒問暖的柔性攻勢下，相信對方所稱欲從國外寄送禮物來台灣，但需要劉婦協助購買電子點數卡支付關稅，被愛沖昏頭的劉婦竟不疑有他，跑到潭子區豐興路二段的全家超商，準備依對方指示購買大量點數卡。

超商店員觀察劉婦行徑有異，欲購買2萬元的點數卡交付對方，在進一步關懷提問下，深怕婦人遭到詐騙，立即通知潭北派出所員警前來了解，員警到場後識破手法，一聽劉婦的認識過程及查看手機訊息，發現就是典型的「假交友真詐財」詐騙手法，耐心向劉婦解釋後，劉婦才恍然大悟說「差點被詐騙了！」

大雅分局表示，詐騙集團通常會透過社群平台、交友軟體或即時通訊軟體，與被害人建立信任關係，每日噓寒問暖培養感情，等到誘騙被害人匯款後，隨即人間蒸發，這次在警民合作下，阻止一場虛擬戀情險釀重大損失！警方同時協助封鎖相關詐騙帳號，並再三告誡劉婦，千萬不要再隨意聽信網友的話術購買點數或匯款。

警方再次呼籲民眾，慎防網路上素未謀面的虛擬情人，若有任何疑問或發現可疑情事，請立即報警處理，並且要詳細查證避免上當受騙。

在男網友的噓寒問暖的柔性攻勢之下，50歲劉婦前往超商欲購買2萬元的點數卡交付對方。圖／大雅分局提供
在男網友的噓寒問暖的柔性攻勢之下，50歲劉婦前往超商欲購買2萬元的點數卡交付對方。圖／大雅分局提供

超商 社群 詐騙集團

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