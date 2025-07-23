民眾買翡翠卻收到染色石英 台南女律師涉替詐團通風報信被羈押

刑事局去年7月偵辦民眾在直播平台購買翡翠，卻遭詐團以染色石英假冒翡翠出假貨，受害民眾至少11人，詐騙金額上千萬元；警方發現台南地區一名知名何姓女律師，疑似幫詐團當法律顧問，還替成員辯護並通風報信警方偵辦進度；這個月15日，警方逮捕詐團莫姓主嫌及女律師，前後陸續逮捕19人，主嫌及律師遭法院裁定羈押。

警方說，47歲莫姓主嫌和大陸詐騙集團合作，在網路販售翡翠珠寶；去年7月有民眾報案，在社群平台觀看大陸翡翠、珠寶直播間，集團客服人員聲稱投資翡翠原石能獲利，因此匯款投資或購買翡翠成品，期間會有取款車手假冒業務、服務專員向被害人收取貨款。

不過莫嫌等人收取貨款後，不是不出貨，就是以染色石英假冒翡翠出貨，部分買家拿貨後，再去請人鑑定，這才發現買到假貨，氣憤報警處理。

警方指出，莫嫌勾結大陸機房(直播間)詐騙台灣民眾，為避免被害人懷疑，除租用人頭公司作為買賣合約的賣方外，更聘請49歲何姓女律師為法律顧問，並將法律顧問資訊印在買賣合約上，利用民眾對律師的信任，提高面交車手收款成功率。

詐欺機房以直播間詐騙被害人上鉤，由莫姓主嫌指揮旗下幹部、車手持合約前往面交取款，被害人事後發現是劣質珠寶或未收到貨品，驚覺遭詐騙向警方報案，警方循線帶回車手，莫嫌就指示何姓律師替車手辯護，並支付相關律師費用，何姓律師涉嫌利用辯護人身分與機會，趁機替主嫌傳話給車手，要求不要牽扯其他人，同時也趁閱卷機會，將警方偵查進度洩密給莫嫌。

警方初步清查被害人10餘名，遭詐金額超過千萬元，被害人遍及北中南各地，付款時簽立合約相同，有詐欺、洗錢嫌疑，專案小組陸續查獲集團車手13人，7月15日由檢察官指揮執行同步拘提、搜索，拘提莫姓集團主嫌及何姓律師等6人到案，查扣手機4支、翡翠成品買賣合同6份、人民幣4萬元、新台幣17萬元，警方依詐欺、洗錢、組織、洩密等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，莫姓主嫌及涉案何姓律師都否認涉案，檢察官向台南地院聲請羈押，法院裁定羈押禁見。