影／我女友怪怪的！三芝男衝派出所拉警察去公園攔截200萬元

新北市三芝區1名男子發現女友最近怪怪的，怎麼頻繁提領高額現金，20日晚間意外得知她正準備面交200萬元現鈔投資虛擬貨幣，立刻騎機車衝到派出所報案帶領警察趕到公園攔截，逮到1名詐騙集團女車手。

原來34歲女子從事餐飲服務業，日前加入臉書手作社團，卻從交流學習工藝飾品，漸漸被騙人話術引誘，想靠投資賺錢，於是陸續從金融帳戶分批提領存款湊足200萬元。

男友察覺她最近經常領錢，已經累積10大疊千元現鈔，直覺事情並不單純，卻又問不出所以然也勸不動，便默默觀察女友動靜。20日晚間7時許，當他發現女友準備拿錢去面交，嚇得連忙騎機車衝到淡水警分局三芝分駐所報案，「我女友帶200萬出門，打算交給詐騙集團！」