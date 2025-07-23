聽新聞
0:00 / 0:00
影／我女友怪怪的！三芝男衝派出所拉警察去公園攔截200萬元
新北市三芝區1名男子發現女友最近怪怪的，怎麼頻繁提領高額現金，20日晚間意外得知她正準備面交200萬元現鈔投資虛擬貨幣，立刻騎機車衝到派出所報案帶領警察趕到公園攔截，逮到1名詐騙集團女車手。
原來34歲女子從事餐飲服務業，日前加入臉書手作社團，卻從交流學習工藝飾品，漸漸被騙人話術引誘，想靠投資賺錢，於是陸續從金融帳戶分批提領存款湊足200萬元。
男友察覺她最近經常領錢，已經累積10大疊千元現鈔，直覺事情並不單純，卻又問不出所以然也勸不動，便默默觀察女友動靜。20日晚間7時許，當他發現女友準備拿錢去面交，嚇得連忙騎機車衝到淡水警分局三芝分駐所報案，「我女友帶200萬出門，打算交給詐騙集團！」
2名警員隨男子火速趕抵公園，當時她正要將裝滿現金的手提袋交給陌生女子，員警立即阻止並逮捕37歲張姓女車手，查扣尚未交付的200萬元，警詢後依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言