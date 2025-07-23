車手提領大筆現金遭中市警識破 起出10張金融卡

台中市警方日前執行勤務時，發現1名男子在ATM前提領大筆現金，背包露出一疊千元鈔票而起疑，男子無法交代金錢來源，還起出10張他人金融卡，將男子帶回偵辦。

市警局第二分局今天說明，日前執行小區域防制車手勤務，行經北區北屯路彰化銀行時，注意到1名男子正專心的在ATM前提領大筆現金，男子操作完畢、準備離開時，正巧與欲進門的員警對視，男子隨即神情慌張、眼神閃爍，舉止異常。

員警見狀立即上前關懷詢問，眼尖發現男子背包內露出厚厚一疊千元鈔票，且言詞閃爍、無法清楚交代金錢來源，經警方查證，男子使用的提款卡並非本人所有，在員警大聲斥喝「說清楚、講明白」下，從男子身上取出10張貼有他人姓名與密碼的金融卡，直接露餡。

警方追查發現，這名33歲楊姓車手，是於今年5月底，透過社群平台聯繫加入詐騙兼職行列，負責提款領現。全案依洗錢防制法移送台中地方檢察署偵辦，並將持續向上溯源追查幕後詐團上游。

第二分局分局長鍾承志表示，這次能迅速查獲詐團車手，完全仰賴員警的高度警覺與豐富經驗，也呼籲民眾切勿因貪圖小利，出租或交付自己的存摺、提款卡、帳戶等個資，以免成為詐騙集團洗錢工具，不僅可能吃上官司，還可能面臨鉅額民事賠償。