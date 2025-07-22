Meta高層來台 提3大打詐戰略

Meta亞太區公共政策副總裁Simon Milner訪台，昨宣布啟動「二○二五Meta全民防詐教育計畫」，開發防詐知識小遊戲，並推出「ＡＩ識詐快答小幫手」，協助用戶即時辨別詐騙訊息。對數位發展部兩度開罰Meta共一千六百萬元，他表示尊重「欣然接受」，強調合作才是重點，罰鍰不影響雙方持續共享資安情報。

Meta昨與數發部、刑事局等單位合辦「全民打詐行動論壇」，Milner分享最新阻詐成果，去年三月到今年六月，移除四三○萬則針對台灣民眾詐騙廣告，全球封鎖七百多萬個與緬甸、寮國、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國及菲律賓等詐騙園區連結詐騙帳號，移除三點三萬多個台灣與詐團有關的Facebook與Instagram帳號。

Milner指出，Meta投資數十億美元、投入四萬名專家，建立追蹤違法帳號行為者動態，強化資安、防堵海外詐騙，追查違規行為並進行封鎖或下架違規廣告，展現打詐決心。

他表示，台灣有許多名人被偽造臉書官方網站進行詐騙，去年Meta在台灣啟用新建面部識別技術，透過收集名人臉部圖片資料庫和技術，辨識詐騙網頁與官方粉絲頁，或是用戶為偶像建立粉絲頁，快速將偽造圖片下架，今年這類名人詐騙已降低很多。

針對數發部決定九月十五日起納管Meta旗下社群媒體Threads，列為追蹤詐騙訊息平台之一，Milner指出，Meta正在了解，未來也會說明相關意見，Threads也會有檢舉處理機制保障用戶數位安全。Milner並提出Meta升級版三大戰略，包含強化平台阻詐措施、掃蕩詐騙集團網絡、聯手夥伴共築防線。數發部次長林宜敬說，肯定Meta努力，會持續敦促Meta精進防制詐騙機制，強化對境外廣告主審查與攔截，降低台灣民眾接觸詐騙內容風險。