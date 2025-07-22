聽新聞
0:00 / 0:00

Meta高層來台 提3大打詐戰略

聯合報／ 記者彭慧明／台北報導

Meta亞太區公共政策副總裁Simon Milner訪台，昨宣布啟動「二○二五Meta全民防詐教育計畫」，開發防詐知識小遊戲，並推出「ＡＩ識詐快答小幫手」，協助用戶即時辨別詐騙訊息。對數位發展部兩度開罰Meta共一千六百萬元，他表示尊重「欣然接受」，強調合作才是重點，罰鍰不影響雙方持續共享資安情報。

Meta昨與數發部、刑事局等單位合辦「全民打詐行動論壇」，Milner分享最新阻詐成果，去年三月到今年六月，移除四三○萬則針對台灣民眾詐騙廣告，全球封鎖七百多萬個與緬甸、寮國、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國及菲律賓等詐騙園區連結詐騙帳號，移除三點三萬多個台灣與詐團有關的Facebook與Instagram帳號。

Milner指出，Meta投資數十億美元、投入四萬名專家，建立追蹤違法帳號行為者動態，強化資安、防堵海外詐騙，追查違規行為並進行封鎖或下架違規廣告，展現打詐決心。

他表示，台灣有許多名人被偽造臉書官方網站進行詐騙，去年Meta在台灣啟用新建面部識別技術，透過收集名人臉部圖片資料庫和技術，辨識詐騙網頁與官方粉絲頁，或是用戶為偶像建立粉絲頁，快速將偽造圖片下架，今年這類名人詐騙已降低很多。

針對數發部決定九月十五日起納管Meta旗下社群媒體Threads，列為追蹤詐騙訊息平台之一，Milner指出，Meta正在了解，未來也會說明相關意見，Threads也會有檢舉處理機制保障用戶數位安全。Milner並提出Meta升級版三大戰略，包含強化平台阻詐措施、掃蕩詐騙集團網絡、聯手夥伴共築防線。數發部次長林宜敬說，肯定Meta努力，會持續敦促Meta精進防制詐騙機制，強化對境外廣告主審查與攔截，降低台灣民眾接觸詐騙內容風險。

延伸閱讀

「不影響合作關係」遭數發部重罰1500萬 Meta：欣然接受

臉書洩個資高層個人被求償80億美元案和解！ 祖克柏再躲過出庭

Meta狂蓋資料中心 AI伺服器鏈吃香喝辣

Meta砸數千億美元狂蓋資料中心 容量達數百萬瓩 首座明年上線

相關新聞

偽造身分證 黃牛攻破GD演唱會實名制

柳姓男子涉在臉書高價販賣韓國藝人Ｇ-ＤＲＡＧＯＮ台灣演唱會門票，販售黃牛票，並提供偽造身分證或入場手環，協助買家通過「實...

Meta高層來台 提3大打詐戰略

Meta亞太區公共政策副總裁Simon Milner訪台，昨宣布啟動「二○二五Meta全民防詐教育計畫」，開發防詐知識小...

只是想買中職明星賽的票…賣貨便騙局 男大生被詐10萬

中華職棒明星賽上周在台北大巨蛋兩場吸引八萬觀眾創紀錄，有詐騙集團上網販售門票，假冒「７-ＥＬＥＶＥＮ賣貨便」及銀行客服，...

抽獎幸運兒可獲60萬美元獎品卡？他急赴超商要買蘋果卡 店員驚覺有詐

50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，...

中文超流利？深信馬斯克要來拜會陳其邁 女子愛滑抖音卻遭詐騙

高雄市一名43歲陳姓女子常滑「抖音」短影音卻遇上假扮成特斯拉老闆伊隆馬斯克的詐騙集團，騙她即將來台拜會市長陳其邁，還要送...

連瘖啞人士也不放過 永康警一看這關鍵字及時阻詐

台南永康一名70多歲的曾姓男子昨上午到超商原要替友人購買點數，然而被超商店員察覺有異報案，警方獲報到場發現，曾男為瘖啞人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。