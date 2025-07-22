聽新聞
0:00 / 0:00

偽造身分證 黃牛攻破GD演唱會實名制

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

柳姓男子涉在臉書高價販賣韓國藝人Ｇ-ＤＲＡＧＯＮ台灣演唱會門票，販售黃牛票，並提供偽造身分證或入場手環，協助買家通過「實名制」認證進場，刑事局拘提柳等四人依文化創意產業發展法等移送，檢方令十五至三十萬元交保。

柳稱赴香港向香港人取得以搶票程式拿到的ＧＤ等演唱會門票序號約三千組，已賣出半數，手環是上網購買，事後已丟棄。警方發現，偽造身分證品質粗糙，工作人員僅簡單核對，手環是無特殊設計緞帶，上網就能買到。

警方調查，疑有香港工程師以搶票程式及姓名、身分證字號產生器，進入售票系統輸入姓名、身分證字號，搶購ＧＤ台灣演唱會門票取得序號，交由職業黃牛四十二歲柳姓男子，在臉書演唱會門票社團以原價六至十二倍販售，標榜「保證入場」。

買家私訊購票傳送大頭照，匯款售價一半金額當訂金，柳至超商操作機台取票，夥同保全廿六歲江姓男子、早餐店老闆四十二歲詹姓男子分別與買家見面，收取剩下一半金額現金並交付門票。另由科技公司工程師廿五歲陳姓男子以電腦繪圖軟體偽造身分證，貼上買家大頭照及門票對應身分證字號，列印護貝。因主辦單位會檢查身分證再發入場手環，柳、江、詹演唱會開演前在場外與買家見面，交付偽造身分證協助通過認證後收回，後來直接提供手環，協助跳過認證進場。

ＧＤ本月十一至十三日在台北小巨蛋舉辦演唱會，門票搶購一空；刑事局上網發現黃牛票，原價八百元賣九八○○元，「ＶＶＩＰ」票並開價六萬多元，十五日南下拘提柳等四人，四人坦承犯案。

警方查扣柳男電腦，發現ＧＤ演唱會門票序號約一千組，及尚未開演的ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ、孫燕姿演唱會門票序號各約五百、一百組，搜出已結束的張惠妹、林俊傑、太妍演唱會門票共四十四張。另查獲偽造身分證兩張及護貝機、圓角器、偽造身分證鋼印，依文創法、戶籍法移送。

延伸閱讀

民歌大巨蛋開唱！丁曉雯為金曲二度鞠躬道歉：請原諒有點失智的老人

陳其邁：不論演唱會或金融服務業 高雄的競爭對手從來不是台北

影／GD演唱會實名制遭攻破！黃牛掃票偽造身分證 4人賺2000萬落網

偽造身分證賣GD實名制演唱會門票 黃牛集團不法獲利超過2000萬

相關新聞

偽造身分證 黃牛攻破GD演唱會實名制

柳姓男子涉在臉書高價販賣韓國藝人Ｇ-ＤＲＡＧＯＮ台灣演唱會門票，販售黃牛票，並提供偽造身分證或入場手環，協助買家通過「實...

Meta高層來台 提3大打詐戰略

Meta亞太區公共政策副總裁Simon Milner訪台，昨宣布啟動「二○二五Meta全民防詐教育計畫」，開發防詐知識小...

只是想買中職明星賽的票…賣貨便騙局 男大生被詐10萬

中華職棒明星賽上周在台北大巨蛋兩場吸引八萬觀眾創紀錄，有詐騙集團上網販售門票，假冒「７-ＥＬＥＶＥＮ賣貨便」及銀行客服，...

抽獎幸運兒可獲60萬美元獎品卡？他急赴超商要買蘋果卡 店員驚覺有詐

50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，...

中文超流利？深信馬斯克要來拜會陳其邁 女子愛滑抖音卻遭詐騙

高雄市一名43歲陳姓女子常滑「抖音」短影音卻遇上假扮成特斯拉老闆伊隆馬斯克的詐騙集團，騙她即將來台拜會市長陳其邁，還要送...

連瘖啞人士也不放過 永康警一看這關鍵字及時阻詐

台南永康一名70多歲的曾姓男子昨上午到超商原要替友人購買點數，然而被超商店員察覺有異報案，警方獲報到場發現，曾男為瘖啞人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。