偽造身分證 黃牛攻破GD演唱會實名制

柳姓男子涉在臉書高價販賣韓國藝人Ｇ-ＤＲＡＧＯＮ台灣演唱會門票，販售黃牛票，並提供偽造身分證或入場手環，協助買家通過「實名制」認證進場，刑事局拘提柳等四人依文化創意產業發展法等移送，檢方令十五至三十萬元交保。

柳稱赴香港向香港人取得以搶票程式拿到的ＧＤ等演唱會門票序號約三千組，已賣出半數，手環是上網購買，事後已丟棄。警方發現，偽造身分證品質粗糙，工作人員僅簡單核對，手環是無特殊設計緞帶，上網就能買到。

警方調查，疑有香港工程師以搶票程式及姓名、身分證字號產生器，進入售票系統輸入姓名、身分證字號，搶購ＧＤ台灣演唱會門票取得序號，交由職業黃牛四十二歲柳姓男子，在臉書演唱會門票社團以原價六至十二倍販售，標榜「保證入場」。

買家私訊購票傳送大頭照，匯款售價一半金額當訂金，柳至超商操作機台取票，夥同保全廿六歲江姓男子、早餐店老闆四十二歲詹姓男子分別與買家見面，收取剩下一半金額現金並交付門票。另由科技公司工程師廿五歲陳姓男子以電腦繪圖軟體偽造身分證，貼上買家大頭照及門票對應身分證字號，列印護貝。因主辦單位會檢查身分證再發入場手環，柳、江、詹演唱會開演前在場外與買家見面，交付偽造身分證協助通過認證後收回，後來直接提供手環，協助跳過認證進場。

ＧＤ本月十一至十三日在台北小巨蛋舉辦演唱會，門票搶購一空；刑事局上網發現黃牛票，原價八百元賣九八○○元，「ＶＶＩＰ」票並開價六萬多元，十五日南下拘提柳等四人，四人坦承犯案。

警方查扣柳男電腦，發現ＧＤ演唱會門票序號約一千組，及尚未開演的ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ、孫燕姿演唱會門票序號各約五百、一百組，搜出已結束的張惠妹、林俊傑、太妍演唱會門票共四十四張。另查獲偽造身分證兩張及護貝機、圓角器、偽造身分證鋼印，依文創法、戶籍法移送。