只是想買中職明星賽的票…賣貨便騙局 男大生被詐10萬

中華職棒明星賽上周在台北大巨蛋兩場吸引八萬觀眾創紀錄，有詐騙集團上網販售門票，假冒「７-ＥＬＥＶＥＮ賣貨便」及銀行客服，以認證為由騙買家操作網路銀行匯款，一名王姓男大學生網購被騙近十萬元；警方獲報已查出收款帳戶所有人身分，依詐欺、洗錢等罪偵辦中。

刑事局說，「假買家騙賣家」網路盛行已久，詐團假冒網路拍賣買家、平台客服及銀行人員，以金流或托運認證，騙賣家用網銀或ＡＴＭ匯款，最近有轉型「假賣家騙買家」趨勢，均是複合式手法詐騙，提醒民眾提防。

王男就讀某大學四年級，與朋友相約看中職明星賽，買不到門票，七日瀏覽Threads發現有人賣票，兩張開價共二千元，幾乎原價，開心詢問後對方轉用ＩＧ聯絡。

他表示，對方稱要透過賣貨便付訂金三百元，當天面交門票，他覺得奇怪但沒想太多，進入賣家提供賣貨便賣場匯款，網頁卻顯示交易失敗，須實名制認證，賣家要他聯繫客服，自稱賣貨便專員來電，要求登入網銀在匯款金額欄位輸入「○四九九九六」驗證碼。

他說，輸入後對方說沒成功要再輸入，他又輸入一次，查詢帳戶發現已匯款兩筆各四萬九九九六元，撥打一六五反詐騙專線詢問驚覺遭詐。他感嘆被騙，「已做好錢要不回來的心理準備！」，希望提醒大眾防詐。刑事局提醒，網銀、ＡＴＭ沒有相關認證功能，聽到「開通金流服務」、「簽署託運條款」、「帳戶認證」等就是詐騙。

７-ＥＬＥＶＥＮ表示，請民眾以官網公布資訊與客服帳號為主，勿點擊不明連結，勿輕易於不明網站或ＬＩＮＥ提供電話、銀行帳戶、信用卡等資訊，若有任何疑問請致電交貨便、賣貨便客服專線或統一超商聯合服務中心詢問。