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抽獎幸運兒可獲60萬美元獎品卡？他急赴超商要買蘋果卡 店員驚覺有詐

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，就能將獎品送達；劉昨天上午趕往超商購買，當說出「臉書中獎」，店員立即起疑報警。員警趕到查看對話訊息，勸說劉打消念頭。

50歲劉姓男子日前在臉書上收到一名使用外籍女子頭像、自稱「Vivian Care」網友的私訊，對方聲稱劉幸運中獎，獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的ATM獎品卡；但劉必須先支付10張面額各5千元的蘋果卡，總計5萬元，對方才能將獎品送達。

「Vivian Care」聲稱即將抵達高雄小港機場，請劉盡快購買；劉信以為真，昨天上午7時許趕往民族路二段的統一超商，店員聽到他要買10張5千元的蘋果卡，詢問他的用途，是要玩遊戲還是購買APP，劉聲稱「臉書中獎要配合購買」，店員立即通報警方。

轄區第二警分局民權派出所獲報，警員郭均棠立即趕往，詢問劉所謂「臉書中獎」經過，劉提供臉書對話訊息，員警確認是典型的「中獎詐騙」手法；為了避免劉蒙受財產損失，警員耐心解釋詐騙集團的慣用伎倆，說明多起類似的詐騙案例，歹徒都是利用民眾貪小便宜的心態得逞。

劉意識到自己險些落入詐騙陷阱，放棄購買點數卡，避免損失5萬元，對於超商店員與警方的熱心協助、即時攔阻表達感謝。

分局長劉怡宗呼籲，「中獎通知」、「投資高獲利」、「解除分期付款」，都是詐騙集團常見誘騙民眾匯款或購買點數卡的手段；「先匯款才能領獎」就是詐騙，民眾務必保持警惕，切勿輕信來路不明的中獎訊息或不合理的投資方案，可撥打165反詐騙專線、110報案專線查證。

50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，就能將獎品送達。記者袁志豪／翻攝
50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，就能將獎品送達。記者袁志豪／翻攝
50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，就能將獎品送達。記者袁志豪／翻攝
50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，就能將獎品送達。記者袁志豪／翻攝
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50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，就能將獎品送達。記者袁志豪／翻攝
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50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，就能將獎品送達。記者袁志豪／翻攝
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50歲劉姓男子收到臉書訊息，對方告知他獲得臉書年度抽獎活動價值60萬美元的獎品卡，只要劉支付10張面額各5千元的蘋果卡，就能將獎品送達。記者袁志豪／翻攝

超商 店員 詐騙集團

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