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中文超流利？深信馬斯克要來拜會陳其邁 女子愛滑抖音卻遭詐騙

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名43歲陳姓女子常滑「抖音」短影音卻遇上假扮成特斯拉老闆伊隆馬斯克詐騙集團，騙她即將來台拜會市長陳其邁，還要送她電動車，希望邀請陳女一起投資，沒想到陳女深信不疑，果真陸續掏錢，就在她又要被騙時，被超商店員出手攔下報警，未料陳女還怪員警要壞她好事，不信這是詐騙。

湖內警分局表示，這名遭「假馬斯克」甜言蜜語詐騙的陳姓女子陸續從超商購買Apple點數交付給詐騙集團，就在7月20日晚上6時許再度購買6000元點數時，因購買點數次數頻繁，引起超商店員懷疑她遇上詐騙，立刻報警求助。

阿蓮分駐所副所長尤經智及警員魏士閎獲報到場後，向陳女了解為何要不斷購買點數，沒想到陳女一臉鄙夷地向員警表示「我在抖音上認識馬斯克本人，他下周要來高雄見市長，請我幫忙投資」讓員警聽聞後眉頭一皺，不敢相信抖音上還能認識到「馬斯克」。

員警明白陳女這是遇上詐騙，不斷勸說她不要買點數、不要給對方錢，沒想到陳女堅信自己即將與億萬富豪攜手投資高雄，且「馬斯克」還承諾她，只要投資一定金額，就送她一輛全新的特斯拉電動車，因此陳女還認為警察是在壞她好事，當場表示不耐煩、甚至情緒激動地說「我不需要警察、真的很生氣」打算不理員警，直接去下一家超商買點數給馬斯克。

不過就怕陳女前面已被騙數萬元，這次又將再次被騙，員警只能耐心勸說，還反問陳女，是如何在抖音上跟馬斯克傳訊息，甚至當場要陳女打視訊電話給「馬斯克」，陳女為了應證自己所言不假，當場撥電話給「馬斯克」，但換來的卻是馬斯克回訊息稱「我在開會不能通話」、「不會說中文」等敷衍說辭。

員警向陳女表示，這個馬斯克分明是假的，如果他不會說中文，又為什麼是用中文傳訊息，怎麼想都不合理，並向陳女強調「我們穿著制服站在妳眼前，他卻始終只躲在螢幕後，不斷要妳拿錢出來，妳覺得誰才是真的？」陳女思考片刻才帶著疑惑、半相信員警說法，沒有被騙。

高雄女子在抖音上認識詐騙集團假扮的「馬斯克」，騙她投資就送特斯拉電動車。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄女子在抖音上認識詐騙集團假扮的「馬斯克」，騙她投資就送特斯拉電動車。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄女子在抖音上認識詐騙集團假扮的「馬斯克」，騙她投資就送特斯拉電動車。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄女子在抖音上認識詐騙集團假扮的「馬斯克」，騙她投資就送特斯拉電動車。記者巫鴻瑋／翻攝

超商 抖音 警察 馬斯克 特斯拉 陳其邁 詐騙集團

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