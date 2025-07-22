連瘖啞人士也不放過 永康警一看這關鍵字及時阻詐

台南永康一名70多歲的曾姓男子昨上午到超商原要替友人購買點數，然而被超商店員察覺有異報案，警方獲報到場發現，曾男為瘖啞人士，難以與店員溝通，透過筆談方式更看見曾男提及「土耳其」、「交友」等關鍵字，警方當下識破為典型詐騙手法。

永康警方指出，昨上午9時許接獲超商報案，有民眾疑似遭詐騙，派遣復興派出所警員劉高明、張雅欣、實習生李惟洲及王家容前往查處。員警抵達時，發現曾男為瘖啞人士，在收銀檯前不知所措，其欲購買1萬2000元的點數，且當下已準備結帳。

警方為了解情況，利用筆談方式與曾男溝通釐清事情經過，過程中看見「土耳其」、「交友」等關鍵字，發現是典型詐騙手法，曾男透露，是其同為瘖啞人士的陳姓友人在網路認識網友，該名網友表示有包裹從土耳其寄來，但貨運遭查扣，要求陳姓友人協助以點數支付保證金。

然而，陳男昨委託曾男到便利超商購買點數，好在被機警的超商店員及員警發現有異及時攔阻，曾男事後驚覺差點被詐騙，也向員警表示返家後會向陳姓友人說明宣導防詐，2人都順利保住積蓄。