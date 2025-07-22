詐團「交貨便」誘上鉤！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

新北市就讀國立大學的王姓大四男學生，在Threads上購買中華職棒明星賽門票。對方要求使用賣貨便交易，再以交易失敗需帳戶認證為由誘騙他進入網路銀行匯出99996元，王男見餘額減少才驚覺受騙報警，王男也自嘲：「已經有錢要不回來的心理準備了。」

遭詐近10萬元的王同學表示，7月初時正好在賣中華職棒明星賽票，他與朋友約好要去看比賽，不料票券很快就銷售一空根本買不到。只好在網路上面尋找是否有人要讓票或是賣票，7日時在Threads發現有人開價2張票共2千元幾乎是以原價賣票，立即開心的連絡該名賣家。

王男說賣家接著轉用IG與他聯絡，稱需先付訂金然後當天面交，並表示要透過賣貨便賣場付訂金。王男當下覺得奇怪但卻沒有想太多，就進入賣家提供的賣貨便賣場，並依對方提供的卡號匯了300塊訂金。不料該網站卻顯示交易失敗，需進行實名制認證，王男立即將情況告知賣家，對方要求他聯繫客服進行驗證。不久後就有1名真人客服致電給他，自稱是中華郵政的專員，要求王男進入網路銀行的頁面，在匯款金額欄位輸入049996這6位驗證碼。

王男不疑有他照做，對方接著又說程序未成功，要王男再做一次，王男因而再次於匯款欄位輸入049996這6位驗證碼，此時王男才驚覺不對勁，查詢餘額後發現少了近10萬才驚覺可能遭詐，立即掛斷電話並撥165。過程中對方還狂撥20幾通電話給我，疑似想干擾他報警。最後在警方說明下才確認自己遭詐。