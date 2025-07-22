快訊

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

詐團冒「交貨便」誘輸驗證碼！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

颱風後菜價漲翻天！菜販推1蔬菜逆勢撐盤：現在買CP值最高

聽新聞
0:00 / 0:00

詐團「交貨便」誘上鉤！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
中職明星賽第二天，吸引球迷擠爆大巨蛋。記者曾原信／攝影
中職明星賽第二天，吸引球迷擠爆大巨蛋。記者曾原信／攝影

新北市就讀國立大學的王姓大四男學生，在Threads上購買中華職棒明星賽門票。對方要求使用賣貨便交易，再以交易失敗需帳戶認證為由誘騙他進入網路銀行匯出99996元，王男見餘額減少才驚覺受騙報警，王男也自嘲：「已經有錢要不回來的心理準備了。」

遭詐近10萬元的王同學表示，7月初時正好在賣中華職棒明星賽票，他與朋友約好要去看比賽，不料票券很快就銷售一空根本買不到。只好在網路上面尋找是否有人要讓票或是賣票，7日時在Threads發現有人開價2張票共2千元幾乎是以原價賣票，立即開心的連絡該名賣家

王男說賣家接著轉用IG與他聯絡，稱需先付訂金然後當天面交，並表示要透過賣貨便賣場付訂金。王男當下覺得奇怪但卻沒有想太多，就進入賣家提供的賣貨便賣場，並依對方提供的卡號匯了300塊訂金。不料該網站卻顯示交易失敗，需進行實名制認證，王男立即將情況告知賣家，對方要求他聯繫客服進行驗證。不久後就有1名真人客服致電給他，自稱是中華郵政的專員，要求王男進入網路銀行的頁面，在匯款金額欄位輸入049996這6位驗證碼。

王男不疑有他照做，對方接著又說程序未成功，要王男再做一次，王男因而再次於匯款欄位輸入049996這6位驗證碼，此時王男才驚覺不對勁，查詢餘額後發現少了近10萬才驚覺可能遭詐，立即掛斷電話並撥165。過程中對方還狂撥20幾通電話給我，疑似想干擾他報警。最後在警方說明下才確認自己遭詐。

王男說遇到這起詐騙，也讓他與好友一同觀賞球賽的行程泡湯，王男豁達地說：「已經做好錢要不回來的心理準備了。」希望透過自身經歷提醒社會大眾，遇到要求操作網銀或提供帳戶驗證等行為時，務必提高警覺。

詐團偽裝成中華郵政人員取信王男。圖／王同學提供
詐團偽裝成中華郵政人員取信王男。圖／王同學提供

賣家 網路

延伸閱讀

中職／年資兩年扛明星賽舞蹈總監 Fubon Angels大頭看女孩完美演出飆淚

6旬男網購補品不想再續訂被恐嚇斷手腳 他求助警

中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

中職／樂天三本柱快閃店賣爆！明星賽營業額破200萬

相關新聞

詐團「交貨便」誘上鉤！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

新北市就讀國立大學的王姓大四男學生，在Threads上購買中華職棒明星賽門票。對方要求使用賣貨便交易，再以交易失敗需帳戶...

連瘖啞人士也不放過 永康警一看這關鍵字及時阻詐

台南永康一名70多歲的曾姓男子昨上午到超商原要替友人購買點數，然而被超商店員察覺有異報案，警方獲報到場發現，曾男為瘖啞人...

外配LINE聊天相信「妳是我的真愛」要匯款投資 被警揭交友詐騙

彰化縣陳姓外配今年7月初結識自稱姓林的男網友，不敵對方每天噓寒問暖，甚至說「認識妳真好，妳是我的真愛。」陳女疑墜入不倫網...

台南「吸金大亨」誆稱代操股票穩賺吸金逾2億 重判8年6月上訴駁回

台南「吸金大亨」劉士魁對外宣稱可短期代操股票，每周可獲利3%至20%，代操費用為獲利的10%，招攬上百民眾加入投資，總交...

6旬男網購補品不想再續訂被恐嚇斷手腳 他求助警

台中一名6旬男子網購補品後不想再續訂，被對方恐嚇斷手腳，他日前到派出所求助，員警看到他與對方的Line對話紀錄，告知這是...

信用狀假交易詐5家銀行3.2億 針織毛衣商、會計起訴

針織毛衣製造公司鋕達實業涉用假合約填寫國內信用狀，詐騙5家銀行撥款詐領3.2億餘元，事後均已清償。台北地檢署今偵結，依銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。