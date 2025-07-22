外配LINE聊天相信「妳是我的真愛」要匯款投資 被警揭交友詐騙

彰化縣陳姓外配今年7月初結識自稱姓林的男網友，不敵對方每天噓寒問暖，甚至說「認識妳真好，妳是我的真愛。」陳女疑墜入不倫網戀，到郵局匯款給林男代操作投資虛擬幣，被行員察覺有異，報警趕到勸說，成功攔阻詐騙。

據了解，二林郵局昨通報1名婦女要匯款給「姊姊」卻說不清楚用途，疑似遭詐，副所長施柏榮、警員王鄱淞趕到，這名婦女仍堅稱匯款給姊姊，先說要還錢卻交代不清借款用途，然後改口說姊姊要借錢，員警判斷她遭詐，於是好言相勸，婦女才說出匯款原因。

婦女姓陳，嫁來台灣20年，中文能說能讀，今年7月忽有1名自稱姓林的男網友出現在她臉書「加好友」，她好奇之下加為好友，再進一步加LINE，男網友每天跟她聊天，她感覺平淡生活又新鮮感和快樂，男網友甜言蜜語說認識陳女真好，相識恨晚，說陳女是他的真愛，願意分享投資泰達幣的賺錢秘密。陳女不疑，昨（21日）帶10萬元到郵局要按照指示匯款指定帳戶。