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外配LINE聊天相信「妳是我的真愛」要匯款投資 被警揭交友詐騙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓外配今年7月初結識自稱姓林的男網友，不敵對方每天噓寒問暖，甚至說「認識妳真好，妳是我的真愛。」陳女疑墜入不倫網戀，到郵局匯款給林男代操作投資虛擬幣，被行員察覺有異，報警趕到勸說，成功攔阻詐騙

據了解，二林郵局昨通報1名婦女要匯款給「姊姊」卻說不清楚用途，疑似遭詐，副所長施柏榮、警員王鄱淞趕到，這名婦女仍堅稱匯款給姊姊，先說要還錢卻交代不清借款用途，然後改口說姊姊要借錢，員警判斷她遭詐，於是好言相勸，婦女才說出匯款原因。

婦女姓陳，嫁來台灣20年，中文能說能讀，今年7月忽有1名自稱姓林的男網友出現在她臉書「加好友」，她好奇之下加為好友，再進一步加LINE，男網友每天跟她聊天，她感覺平淡生活又新鮮感和快樂，男網友甜言蜜語說認識陳女真好，相識恨晚，說陳女是他的真愛，願意分享投資泰達幣的賺錢秘密。陳女不疑，昨（21日）帶10萬元到郵局要按照指示匯款指定帳戶。

芳苑警分局今表示，員警檢視陳女手機發現詐團成員假藉教導投資為名，指示將10萬元匯入指定帳戶，手法與「假交友投資詐騙」模式相符，隨即向陳女詳細說明係詐騙手法，經過10多分鐘耐心勸說，陳女恍然大悟，當場取消匯款；警方請民眾務必對網路交友提高警覺，凡遇對方提議投資或借貸匯款，應立即撥打165反詐騙專線或就近洽詢警方以免遭詐。

彰化縣二林警方到郵局，在陳女同意下查看她的手機，判斷她真的遭詐騙。圖／民眾提供
彰化縣二林警方到郵局，在陳女同意下查看她的手機，判斷她真的遭詐騙。圖／民眾提供

詐騙 郵局

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