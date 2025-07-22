台南「吸金大亨」誆稱代操股票穩賺吸金逾2億 重判8年6月上訴駁回

台南「吸金大亨」劉士魁對外宣稱可短期代操股票，每周可獲利3%至20%，代操費用為獲利的10%，招攬上百民眾加入投資，總交易金額逾52億元，之後捲款落跑；台南地院去年依違反銀行法判刑8年6月，劉與檢察官均提起上訴，台南高分院今天判決駁回。

判決書指出，25歲的劉士魁自2021年1月間起至2022年5月被查獲止，藉由LINE通訊軟體「K&X」投資群組、臉書動態或友人轉介方式對外宣稱，可短期代操股票，每周可獲利3％至20％，代操費用為獲利金額10％，而招攬翁姓男子等132人加入投資，總交易金額達52億955萬多元。

劉的黃姓女友（24歲）、董姓（30歲） 及何姓女員工（23歲）等3女，陸續自2021年6月起至隔年3月底，分別依劉的指示計算投資人投資紅利，涉幫助劉非法經營投資及準收受存款業務，3女均被判刑，惟均獲緩刑。

劉士魁提起上訴主張，已努力與被害人調解成立，被害人得以免去繁瑣民事訴訟程序，可執調解筆錄參與分配未來本件扣押物拍賣金額，應依刑法第59條給予減刑，原審量刑顯然過重。

檢察官也提起上訴，劉士魁未積極與被害人達成和解並表示歉意，難認有悔悟之意，犯後態度難謂良好，原審判刑8年6月，實無何警惕之作用，亦未能撫平被害人所受損害，原審判決量刑顯然過輕。

台南高分院指出， 劉士魁未經主管機關准許，未依相關法規取得合法執照，竟從事全權委託投資業務，在社群軟體上選擇性揭露自身股票獲利情形，吸引投資人出資託其買賣股票，並宣稱保障本金且穩定獲利，設計不同方案，不斷擴大吸金規模，以投資為名義取得金額高達2億5425萬3410元。

劉士魁於犯罪期間明知股票買賣經整體計算後已出現虧損，另有挪用吸金所得購買股票以外商品的情形，竟未暫停招募其他投資人加入，反而為彌補部分投資人抽回本金以及確保能持續發放原宣稱之紅利，仍繼續吸金且增加所謂的長期投資方案，使受影響之投資人以及被害金額越滾越大。

劉士魁經營期間逾1年之久，破壞法令對於投資人之保障，終成嚴重社會事件，廣為媒體報導，情節實屬嚴重，實應予嚴厲之非難；其所犯為違反證券投資信託及顧問法及違反銀行法第29條第1項、第29條之1規定，而犯第125條第1項後段非法經營準收受存款業務達新臺幣1億元以上罪。

台南高分院表示，劉士魁所犯上開2罪，各屬集合犯，均僅各論以一罪，依想像競合犯規定，應從一重之非法經營準收受存款業務達新臺幣1億元以上罪處斷等犯行，原審量處有期徒刑8年6月之刑，認事用法俱無不合，對其所犯之罪量處之刑已為妥適。

況劉士魁除刑事罪責外，仍須承擔民事賠償責任，法院不應將刑事責任與民事賠償過度連結，而科以劉士魁不相當之刑，以免量刑失衡，尚難因劉士魁與部分告訴人未和解賠償損失，遽認原判決量刑過輕，，檢察官此部分上訴所指尚屬難採。

至於劉士魁年紀甚輕，並無特別艱困成長背景，案發前更未遭遇值堪憐憫困境，本可以憑藉己力獲取生活所需，但因自恃投資能力較高以及為滿足揮霍物慾，吸金規模高達2億餘元，受託投資人多達百人，情狀嚴重。

劉士魁在明知投資已有虧損的情況，竟未適時向被害人揭露風險，仍持續以各種方案向被害人吸金，難認有何基於特殊原因，或身處特殊環境下犯下吸金犯行，而在客觀上有足以引起一般同情而堪予憫恕事由；顯無情輕法重情形，無從依刑法第59條規定酌減其刑。